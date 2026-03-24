En medio de la polémica, Adorni reaparece con una conferencia de prensa y agenda cargada

Tras varios días atravesados por cuestionamientos y versiones sobre su continuidad, el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , retomará este miércoles la iniciativa política con una conferencia de prensa en Casa Rosada . La cita será a las 11 y marcará su regreso a un formato que había quedado relegado en las últimas semanas, en medio de la controversia por sus viajes.

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El funcionario buscará dejar atrás la polémica desatada por su participación en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos, que incluyó la presencia de su esposa, y por un posterior viaje a Punta del Este en un avión privado. En ese contexto, deberá responder preguntas del periodismo acreditado en un escenario que anticipa alta exposición.

La última conferencia de este tipo había sido el 6 de febrero, cuando Adorni compartió anuncios con el canciller Pablo Quirno. Desde entonces, la comunicación oficial evitó este formato, en paralelo al crecimiento de los cuestionamientos políticos y mediáticos.

En paralelo, el jefe de Gabinete desplegará una agenda intensa de reuniones con ministros, con el objetivo de mostrar normalidad en la gestión. Este miércoles iniciará encuentros con Juan Bautista Mahiques y Federico Sturzenegger, mientras que el viernes hará lo propio con Luis Caputo y Alejandra Monteoliva. También se prevén contactos con Sandra Pettovello y Diego Santilli.

El viernes, además, Adorni volverá a mostrarse junto a Milei durante la inauguración de un centro de formación en el barrio porteño de La Paternal. El gesto es leído dentro del oficialismo como una señal de respaldo político, en momentos en que persisten las versiones sobre posibles cambios en el Gabinete.

Niegan la salida del funcionario

Desde la Casa Rosada niegan cualquier desplazamiento y aseguran que el funcionario continuará en su cargo, aunque admiten que el episodio lo dejó “golpeado”. En esa línea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mantiene como una de sus principales sostenes internos.

Sin embargo, las críticas también emergieron desde el propio espacio libertario. El escritor Nicolás Márquez, cercano al Presidente, pidió públicamente su renuncia al considerar que su permanencia “no le hace bien al Gobierno”. Pese a estas voces, en el oficialismo confían en que la agenda de gestión y la exposición pública permitan cerrar el episodio en las próximas semanas.

Fuente: Agencia DIB