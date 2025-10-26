"El voto es sagrado": una mujer de 103 años fue a las urnas en La Plata

La felicidad de Amelia Andreoni tras ejercer su voto .

Hoy, a sus 103 años, la vecina de Barrio Hipódromo Amelia “Coca” Andreoni sembró emoción y esperanza en La Plata, al votar acompañada de sus nietos en la Escuela Primaria N°7. Con lucidez mayúscula, la mujer expresó que el suyo “es un voto de cariño” y añadió que para ella, “el voto es sagrado”.

Su primer voto El derecho al voto femenino existe en Argentina desde 1947, y fue implementado por primera vez en las elecciones de 1951, donde se enfrentaron Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. Andreoni rememoró con alegría sus primeras votaciones, ya que en su juventud pasó a ser parte de la primera generación de mujeres que gozó del derecho al sufragio en aquel acto eleccionario.

Entre risas, “Coca” recordó que aquel día, cuando entró a la sala oscura, pensó “¿Cómo va a ser esto el cuarto oscuro, si están todas las luces prendidas?”.

Antes de partir, acompañada por sus nietos y nietas, dejó un mensaje para sus conciudadanos: “este día disfrútenlo. Disfrútenlo bien: con alegría y con cariño. Es un día especial.”

