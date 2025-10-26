domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 17:54

"El voto es sagrado": una mujer de 103 años fue a las urnas en La Plata

A sus 103 años y con la misma alegría que en 1951, cuando las mujeres argentinas pudieron hacerlo por primera vez, votó en La Plata "Coca" Andreoni.

Por Agencia DIB
La felicidad de Amelia Andreoni tras ejercer su voto .

Hoy, a sus 103 años, la vecina de Barrio Hipódromo Amelia “Coca” Andreoni sembró emoción y esperanza en La Plata, al votar acompañada de sus nietos en la Escuela Primaria N°7. Con lucidez mayúscula, la mujer expresó que el suyo “es un voto de cariño” y añadió que para ella, “el voto es sagrado”.

Su primer voto

El derecho al voto femenino existe en Argentina desde 1947, y fue implementado por primera vez en las elecciones de 1951, donde se enfrentaron Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. Andreoni rememoró con alegría sus primeras votaciones, ya que en su juventud pasó a ser parte de la primera generación de mujeres que gozó del derecho al sufragio en aquel acto eleccionario.

Entre risas, “Coca” recordó que aquel día, cuando entró a la sala oscura, pensó “¿Cómo va a ser esto el cuarto oscuro, si están todas las luces prendidas?”.

Antes de partir, acompañada por sus nietos y nietas, dejó un mensaje para sus conciudadanos: “este día disfrútenlo. Disfrútenlo bien: con alegría y con cariño. Es un día especial.”

