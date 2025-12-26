sábado 27 de diciembre de 2025
El Senado convirtió el ley la "Inocencia Fiscal", el régimen que relaja controles en busca de dólares

Se trata de una serie de cambios en la relación del fiscal con los contribuyentes: ahora será este el que deberá probar una infración y no los ciudadanos su cumplimiento.

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, el proyecto del gobierno, que obliga al Estado a probar infracciones de los contribuyentes con el fisco y no a estos el cumplimiento de sus obligaciones, con el objetivo de fomentar el blanqueo de dólares.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, lo que en la práctica reducirá los controles sobre los contribuyentes.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias ” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, supo la Agencia Noticias Argentinas. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan. Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

