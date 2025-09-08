El kirchnerismo resaltó la figura de Cristina para analizar el triunfo

Horas después del importante triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, desde el kirchnerismo más duro salieron este lunes a resaltar la figura de Cristina Fernández para analizar lo que pasó en las urnas.

Una de las dirigentes que hizo ese análisis fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , quien fue parte de la lista a diputados de la Tercera sección y desde diciembre saltará a la Legislatura. “Hoy, nuestro pueblo habló fuerte y claro: a la propuesta de @JMilei de ‘Kirchnerismo nunca más’, la respuesta en las urnas fue contundente: ‘Kirchnerismo, más que nunca’. Para el pueblo peronismo siempre”, sostuvo en la red social X.

Además, la jefa comunal identificada con La Cámpora agregó: “Esta victoria contundente es de los trabajadores, de las mujeres, de los pibes y, sobre todo, es un triunfo de @CFKArgentina. Porque cada voto que pusimos en las urnas es un paso más hacia su libertad y hacia la #Argentina que soñamos".

En ningún momento, Mendoza resaltó la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof , quien apostó a desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales (a pesar del rechazo del kirchnerismo) y militó en todo momento la campaña junto a varios intendentes que jugaron como “testimoniales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1964917557741097448&partner=&hide_thread=false Hoy, nuestro pueblo habló fuerte y claro: a la propuesta de @JMilei de "Kirchnerismo nunca más", la respuesta en las urnas fue contundente: "Kirchnerismo, más que nunca. Para el pueblo peronismo siempre."



Ganamos porque confiamos en nuestra gente y nunca dejamos de militar con… pic.twitter.com/erCANF36SS — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) September 8, 2025

En sintonía, la senadora provincial María Teresa García tambiénvaloró el rol que tuvo la expresidenta, aunque destacó a Kicillof. “Fue un enorme esfuerzo de intendentes, del gobernador y de la provincia. Sostener una provincia con los golpes que viene recibiendo Buenos Aires fue un gran logro por parte de todos ellos, de todos los que participaron de la elección”, dijo a radio AM 750.

“También decir que esta es la primera elección en esta etapa que vamos con la presidenta del PJ detenida. Eso para el peronismo es algo que realmente ha sido muy difícil transitar, porque cuando caminábamos el territorio la gente preguntaba por Cristina. Y ella no pudo estar en la boleta, pero sí en el corazón de su gente”, cerró quien será candidata a diputada nacional en octubre.

El mensaje de Cristina

Anoche, desde su casa, donde cumple su condena por la causa Vialidad, la exmandataria envió un mensaje tras conocerse los resultados de la elección. “Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, me imagino que muy felices como también lo estoy yo. Quiero enviar un saludo en primer término al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite“, comenzó la líder peronista.

Y siguió: “Debe entender que tiene que gobernar para los que los votaron y para los que no lo votaron también. Espero sinceramente que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma en que lo hace”.

También a través de las redes sociales dejó un mensaje. “¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”. Y siguió: “Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”. (DIB)