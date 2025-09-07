domingo 07 de septiembre de 2025
"¿Viste Milei?", tuiteó Cristina: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy"

Apenas conocidos los números oficiales, la expresidenta escribió: “Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’ no es gratis”. Llamó a unidad “¡más que nunca!”.

Por Agencia DIB
Cristina Fernández saludó desde el bancón segundos después de que se conocieran los resultados oficiales.

A las 9 de la noche se conocieron los primeros datos oficiales -ya muy avanzado el escrutinio- y casi en simultáneo Cristina Fernández tuiteó: “¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”. Y siguió: “Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”. Poco después, Fernández salió al balcón de San José 1111, el departamento porteño en el que cumple prisión. En la calle, seguidores de la expresidenta celebraban la victoria.

Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La expresidenta Cristina Fernández, detenida en su departamento de Buenos Aires.

La exmandataria se expresó en las redes sociales en momentos en que se conocía el holgado triunfo del peronismo en las elecciones provinciales. Según Cristina, “señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111”.

Unidad como consigna

Como es su costumbre, la expresidenta agregó un par de posdatas:

En primer lugar, “P/D1: por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.

Y como segunda posdata, “P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el ‘Toto’ Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”. (DIB) GML

