"¿Viste Milei?", tuiteó Cristina: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy"

A las 9 de la noche se conocieron los primeros datos oficiales -ya muy avanzado el escrutinio- y casi en simultáneo Cristina Fernández tuiteó: “¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”. Y siguió: “Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”. Poco después, Fernández salió al balcón de San José 1111, el departamento porteño en el que cumple prisión. En la calle, seguidores de la expresidenta celebraban la victoria.

Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025 La exmandataria se expresó en las redes sociales en momentos en que se conocía el holgado triunfo del peronismo en las elecciones provinciales. Según Cristina, “señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111”.

Unidad como consigna Como es su costumbre, la expresidenta agregó un par de posdatas:

En primer lugar, “P/D1: por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”.

Y como segunda posdata, “P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el ‘Toto’ Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”. (DIB) GML

