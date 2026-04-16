El karinista Osaba reemplaza a Romo en la presidencia del bloque de Diputados libertario

La presidencia del bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza dejará de esta en manos de Agustín Romo , un hombre del riñón de Nicolás Caputo, quien será reemplazado por Juan Osaba, un legislador alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, duramente enfrentada con el asesor presidencial.

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Tal como adelantó DIB , el movimiento se da luego de algunas muestras de malestar interno por el modo en que Romo ejercía la conducción del bloque, que tiene solo otro caputista entre sus integrantes, cuatro legisladores alineados con Patricia Bullrich mientras que los restantes 14 responden a Pareja.

Aunque el cambio no fue oficialmente confirmado, fuenes de La Libertad Avanza dijeron a DIB que el acuerdo político está sellado y que se oficilizará la próxima vez que sesione la cámara Baja.

El movimiento consiste en un enroque: Romo asumirá la vicepresidencia primera de la Cámara , el lugar que dejará vacante Osaba para asumir la conducción del bloque. Pare el caputista implica un logro: en principio se había hablado de correrlo al Ejecutivo, lo que hubiese significado una pérdida de influencia completa. Además, a principios de año, Romo había pujado por ese lugar.

Osaba, un dirigente muy cercano a Pareja, blanquea así lo que en los hechos funcionaba como una especia de conducción paralela del espacio, y el hombre fuerte de Karina en la provincia coloca un alfil en un sillón clave para la definición de los proyectos de ley que impulsará el espacio y, en definitiva, para el impulso de su agenda política.

Varias fuentes consultadas por este medios coincidieron en que se trató de una salida de consenso y relativamente poco costosa para mejorar el funcionamiento de una bancada que no había arrancado bien el año, cruzada por la pelea mayor entre Karina y Caputo, que le dificultaba a Romo el control del espacio.

Fuente: Agencia DIB.