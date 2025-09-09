El "Gordo Dan" explotó tras la reunión de la mesa política y desató la guerra libertaria

Tras la reunión de la mesa política nacional de La Libertad Avanza encabezada por el presidente Javier Milei este martes en Casa Rosada, surgieron mensajes internos que dejaron en evidencia tensiones dentro del oficialismo.

Uno de los más duros fue el referente libertario, Daniel Parisin i , conocido como "El Gordo Dan ", quien en redes sociales reclamó que Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja dejen de “usar de escudo humano” a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

" Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", expresó.

El mensaje generó repercusiones inmediatas en el círculo político libertario, donde persisten disputas internas respecto al rol de los principales armadores del espacio. Mientras Milei insiste en consolidar la cohesión de su fuerza, las críticas públicas exhiben la fragilidad de algunos equilibrios internos.

Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no… — DAN (@GordoDan_) September 9, 2025

¿Quién es el Gordo Dan?

Dan es un referente surgido de las redes socailes -ahora conduce en programa en el straming Carajo que se llama La Misa- que forma parte de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación vinculada a Santiago Caputo, otro de los miembros de la mesa política. Aunque ahora integran el mismo espacio, Karina y Caputo vienen tensionado su relación desde principio de año, cuando comenzó una discusión sobre cómo debe de ser el armado electoral de La Libertad Avanza, que quedó en mano de las hermana del presidente.

Además de esa pelea, Dan tuvo un cruce con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que le reprochó una declaración en la que insultó a Luis Juez porque votó a favor de rechazar el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.