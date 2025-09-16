martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 14:43

El Gobierno privatizará la empresa que opera las tres centrales nucleares

Se trata de la empresa pública a cargo de las tres centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, dijo Manuel Adorni.

Por Agencia DIB
El vocero presidencial Manuel Adorni.
El vocero presidencial Manuel Adorni.

El Gobierno nacional confirmó que privatizará por decreto Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa a cargo de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Fue una de las firmas estatales que quedaron dentro de la lista de privatizables de la ley Bases de 2024, y se estimó que podría alcanzar una valuación total de entre US$560 millones y US$1.000 millones.

El vocero presidencial Manuel Adorni.

Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto.

En conjunto, las tres centrales tienen una potencia instalada de 1.763 MW y generan cerca del 7% de la energía eléctrica consumida en el país. Se trata de una de las pocas empresas estatales con superávit. En el primer trimestre de este año, tuvo un resultado financiero positivo de $17.234 millones.

En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni hizo el anuncio y dio detalles del proceso. "Se va a firmar el decreto para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A., incluida dentro de la ley Bases. Será la venta del 44% de acciones en bloque por licitación pública", dijo este martes. Además, agregó que se va a organizar "un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, mientras el 51% restante quedará en manos del Estado nacional".

El vocero dijo que la medida apunta a promover la inversión privada en el sector para lograr la construcción del primer reactor modular argentino, impulsar la minería de uranio y otras cuestiones.

En ese sentido, aclaró que "todas las empresas públicas están sometidas a un posible proceso de privatización" para ponerle un "fin al Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias para despilfarrar los recursos de los argentinos". (DIB)

