El PRO apoyó la presentación del Presupuesto 2026: "Es una señal de madurez institucional"

Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto.

El PRO, a través de un breve comunicado en redes sociales, apoyó la presentación por parte del presidente Javier Milei del Presupuesto 2026, y sostuvo que es “una señal de madurez institucional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1967991760732541283&partner=&hide_thread=false Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina. — PRO (@proargentina) September 16, 2025 “Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio”, aseguraron desde el partido liderado por Mauricio Macri, en la primera referencia que realiza la agrupación sobre una decisión del Gobierno nacional tras la derrota electoral del frente que integran ambos espacios en Buenos Aires, y que se replica en otras 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

“Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras”, destaca el mensaje.

Y finaliza: “Ese es el rumbo que necesita la Argentina”. (DIB)

