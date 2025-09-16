Junín: La Provincia intervino en la disputa entre transportistas y la Cooperativa Defensa de Agricultores

La Provincia intervino en el conflicto entre transportistas de granos y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda, con sede en la localidad de Agustín Roca, partido de Junín.

La cartera laboral convocó a una audiencia en su delegación de Junín para intentar encauzar una disputa que ya lleva más de 40 días y mantiene en vilo a más de 70 familias de la zona.

Los choferes, ahora representados por el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA), denuncian que la cooperativa paga tarifas muy por debajo de lo establecido por las cámaras empresariales del sector. “Concretamente, este mes la Cooperativa está pagando la tarifa de enero pasado menos un 18%, a pesar de los constantes incrementos de combustibles”, señalaron desde el gremio.

El conflicto no se limita a Junín: la cooperativa tiene plantas de acopio en Chacabuco, Bragado, Rojas y otras localidades, además de feedlots propios y estaciones de servicio. Según los fleteros, la negativa de la empresa a reconocer las tarifas oficiales impacta en toda la región y amenaza la subsistencia de los transportistas.

A la cuestión económica se suma la defensa del “arraigo local”. Los manifestantes advierten que camiones provenientes de otros distritos están siendo contratados para llevarse la producción agrícola, lo que -afirman- perjudica la economía de las comunidades rurales. “Estos transportistas no tributan en nuestro lugar y se llevan nuestra producción. Es la forma que tienen los directivos de la Cooperativa para hacernos arrodillar”, expresó uno de los choferes movilizados.

