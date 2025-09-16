martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 17:06

Junín: La Provincia intervino en la disputa entre transportistas y la Cooperativa Defensa de Agricultores

El gremio de los fleteros tomó la representación de los transportistas que denuncian pagos por debajo de las tarifas oficiales.

La Provincia intervino en el conflicto entre transportistas de granos y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda, con sede en la localidad de Agustín Roca, partido de Junín.

La Provincia intervino en el conflicto entre transportistas de granos y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda, con sede en la localidad de Agustín Roca, partido de Junín.

Transporte 2

El conflicto entre transportistas de granos y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda, con sede en la localidad de Agustín Roca, partido de Junín, sumó en las últimas horas la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
Ian Moche y sus padres se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. (X/@larroqueandres) video

Autismo e inclusión: Ian Moche se reunió con Axel Kicillof y Andrés Larroque
El acto en recuerdo del 49º aniversario de la Noche de los Lápices. 

A 49 años de la Noche de los Lápices se hizo un acto en ex Pozo de Banfield

La cartera laboral convocó a una audiencia en su delegación de Junín para intentar encauzar una disputa que ya lleva más de 40 días y mantiene en vilo a más de 70 familias de la zona.

Los choferes, ahora representados por el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA), denuncian que la cooperativa paga tarifas muy por debajo de lo establecido por las cámaras empresariales del sector. “Concretamente, este mes la Cooperativa está pagando la tarifa de enero pasado menos un 18%, a pesar de los constantes incrementos de combustibles”, señalaron desde el gremio.

El conflicto no se limita a Junín: la cooperativa tiene plantas de acopio en Chacabuco, Bragado, Rojas y otras localidades, además de feedlots propios y estaciones de servicio. Según los fleteros, la negativa de la empresa a reconocer las tarifas oficiales impacta en toda la región y amenaza la subsistencia de los transportistas.

A la cuestión económica se suma la defensa del “arraigo local”. Los manifestantes advierten que camiones provenientes de otros distritos están siendo contratados para llevarse la producción agrícola, lo que -afirman- perjudica la economía de las comunidades rurales. “Estos transportistas no tributan en nuestro lugar y se llevan nuestra producción. Es la forma que tienen los directivos de la Cooperativa para hacernos arrodillar”, expresó uno de los choferes movilizados.

Temas
Ver más

Autismo e inclusión: Ian Moche se reunió con Axel Kicillof y Andrés Larroque

A 49 años de la Noche de los Lápices se hizo un acto en ex Pozo de Banfield

El Gobierno privatizará la empresa que opera las tres centrales nucleares

El PRO apoyó la presentación del Presupuesto 2026: "Es una señal de madurez institucional"

Karina Milei retiró la medida cautelar que impedía reproducir los audios

Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

Kicillof criticó el Presupuesto y dijo que pensar en 2027 es "ultra ciencia ficción"

Cristian Cardozo: "Tenemos que lograr descentralizar en regiones la formación de los deportistas"

Con nueva y fuerte defensa del equilibrio fiscal, Milei dijo que "lo peor ya pasó"

Elecciones de octubre: los candidatos bonaerenses de Fuerza Patria se reunieron en la sede del PJ nacional

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El padrón electoral en la pared de una escuela. 

Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ian Moche y sus padres se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. (X/@larroqueandres) video

Autismo e inclusión: Ian Moche se reunió con Axel Kicillof y Andrés Larroque

Por  Ana Roche