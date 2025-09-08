Milei convocó al diálogo a los gobernadores y armará una mesa política con Karina, Francos y Menem

El presidente conformará una mesa de trabajo nacional, en la que estarán su hermana Karina, Santiago Caputo y Martín Menem.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente, Javier Milei, decidió conformar una “mesa política nacional”, encabezada por él como líder del Ejecutivo y conformada por una mesa chica en la que estarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el propio Adorni.

Embed El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.



El Presidente de la Nación también instruyó al… — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025 Adorni anunció también que Milei instruyó a Francos a convocar "a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

Milei gabinete Javier Milei conformará una mesa política nacional. El presidente, Javier Milei, mantuvo este lunes dos reuniones de Gabinete en el día en la Casa Rosada tras el duro revés electoral en las legislativas bonaerenses, en las que se impuso Fuerza Patria por más de 12 puntos. El encuentro con todos los ministros duró poco más de una hora y los funcionarios se retiraron sin hacer declaraciones. Por la mañana, el mandatario había recibido al Gabinete durante dos con la usencia del ministro de Economía, Luis Caputo. (DIB) ACR

