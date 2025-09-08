lunes 08 de septiembre de 2025
8 de septiembre de 2025 - 18:54

Milei convocó al diálogo a los gobernadores y armará una mesa política con Karina, Francos y Menem

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial y se tomó luego de dos reuniones de Gabinete herméticas realizadas en la Casa Rosada.

Por Agencia DIB
El presidente conformará una mesa de trabajo nacional, en la que estarán su hermana Karina, Santiago Caputo y Martín Menem. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente, Javier Milei, decidió conformar una “mesa política nacional”, encabezada por él como líder del Ejecutivo y conformada por una mesa chica en la que estarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el propio Adorni.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

Adorni anunció también que Milei instruyó a Francos a convocar "a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires "se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial".

Milei gabinete
Javier Milei conformará una mesa política nacional.

El presidente, Javier Milei, mantuvo este lunes dos reuniones de Gabinete en el día en la Casa Rosada tras el duro revés electoral en las legislativas bonaerenses, en las que se impuso Fuerza Patria por más de 12 puntos. El encuentro con todos los ministros duró poco más de una hora y los funcionarios se retiraron sin hacer declaraciones. Por la mañana, el mandatario había recibido al Gabinete durante dos con la usencia del ministro de Economía, Luis Caputo. (DIB) ACR

