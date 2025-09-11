Manuel Adorni: "Sin dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , afirmó que “sin duda cometimos errores y los reconocimos”, pero “el rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos”. El portavoz indicó: “No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más” .

Milei convocó al diálogo a los gobernadores y armará una mesa política con Karina, Francos y Menem

Las declaraciones de Adorni llegan tras la derrota electoral de los libertarios en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado y en medio de un reordenamiento del Gobierno de cara a los comicios nacionales de octubre .

“Cada veto tiene una explicación. Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores y corregirlos, pero el rumbo no se modifica”, expresó Adorni este jueves en una entrevista en A24 .

El vocero dijo además que las normas aprobadas por el Congreso se bloquearon “por temas presupuestarios”, por “delirios populistas” y porque “van en contra de lo que pretende la propia ley” . En ese sentido, insistió: “No vamos a entrar en el juego populista. No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”.

Derrota y veto

Tras el revés electoral, Milei mostró en la última semana una apertura al diálogo político con los gobernadores, aunque se mantiene firme en su rumbo económico y vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado en el Congreso y, en consecuencia, convertida en ley, Adorni sostuvo que la administración libertaria “no se va a correr del equilibrio fiscal” y que revisarán “de dónde se saca” la cifra millonaria que demandará implementar la medida.

Errores políticos

Por otro lado, Adorni analizó la derrota del domingo y reconoció errores políticos. “Me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar, como corresponde y de manera simple, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Más allá de que todos estamos haciendo una autocrítica, creo que uno de los mayores errores cometidos es que no llegamos a un sector de la sociedad en el porqué. Muchas cuestiones son de largo plazo”, sostuvo.

El vocero afirmó que “sin duda que cometimos errores”, y que “siempre los reconocimos”. Aseguró que “tal cual dijo el Presidente, el rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos. El Presidente va a explicar en primera persona por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en un punto de inflexión sumamente relevante para el futuro de la Argentina”.

Disconformidad y optimismo

Al mismo tiempo, expresó que el Gobierno “entiende” que “hay disconformidad” y sectores de la economía “que quedaron un poco atrás de la reactivación”, pero destacó que “la pobreza se bajó 20 puntos” y apuntó contra el kirchnerismo.

“Mucha gente no fue a votar. También el peronismo jugó al 101%. El aparato y los intendentes tuvieron todos los recursos puestos a disposición con un sistema electoral viejo que no quiso adaptarse al siglo XXI. Ese fue el conjunto de causas que hicieron que perdamos el domingo”, planteó.

Finalmente, Adorni se mostró muy optimista de cara a las elecciones nacionales de octubre: “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo queremos ganar, queremos arrasar”. (DIB)