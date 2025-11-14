viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 17:58

El Gobierno divide Turismo y Deportes: redistribuye poder entre Adorni y Santilli

Manuel Adorni absorberá Turismo y Ambiente, mientras que Deportes quedará bajo la conducción de Diego Santilli. El reordenamiento incluye la creación de nuevas áreas y el retorno del Renaper a Interior. Daniel Scioli continuará en el Gobierno, aunque aún sin rol definido.

Por Agencia DIB
Manuel Adorni y Diego Santilli se repartirán funciones de la Secretaría de Deportes y Turismo.

Manuel Adorni y Diego Santilli se repartirán funciones de la Secretaría de Deportes y Turismo.

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo reordenamiento de su estructura ministerial y resolvió dividir la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, hasta ahora encabezada por Daniel Scioli, para redistribuir áreas de gestión entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. El cambio implica una ampliación de competencias tanto para Manuel Adorni como para Diego Santilli, en el marco de una reorganización más amplia del organigrama.

Más noticias
El presidente Javier Milei desmintió que el Gobierno evalúe eliminar el monotributo y acusó a sectores del periodismo de impulsar “mentiras y operaciones”. 

Milei desmintió la eliminación del monotributo y dijo que "es momento de acelerar más"
El ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis denunció que el gobierno de Milei paralizó el Plan Maestro de la Cuenca del Salado.

Inundaciones: la Provincia acusa al Gobierno por el abandono del Plan del Salado

Fuentes oficiales confirmaron que Turismo y Ambiente pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será traspasado al Ministerio del Interior, que conduce Santilli. La decisión se enmarca en una estrategia para “fortalecer la negociación con las provincias” en temas vinculados al deporte, según explicaron funcionarios al tanto del proceso.

Reuniones entre Adorni y Santilli

El reparto de áreas surgió de reuniones conjuntas entre los equipos de Adorni y Santilli, aunque la formalización del decreto aún depende de la aprobación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, continúa sin definirse el nuevo rol de Scioli dentro del Gobierno, aunque su continuidad en la gestión está garantizada.

La reorganización incluye otros movimientos internos. Santilli solicitó la creación de un área específica -que podría ser una secretaría o subsecretaría- destinada a reforzar el vínculo con el Congreso, replicando en Interior las funciones del Enlace Parlamentario que hoy opera bajo la Jefatura de Gabinete. El objetivo es mejorar la articulación con el Poder Legislativo sin superponer competencias.

Renaper vuelve a Interior

En este contexto, el Gobierno también retrotrajo una medida incluida recientemente en el decreto que modificó la Ley de Ministerios, que transfería el Registro Nacional de las Personas (Renaper) desde Interior hacia el Ministerio de Seguridad, entonces liderado por Patricia Bullrich. Esa iniciativa, que respondía a un acuerdo entre Bullrich y el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, había generado malestar en el entorno de Santilli, que no fue consultado sobre el movimiento.

Tras nuevas reuniones internas, se resolvió que el Renaper regrese al Ministerio del Interior, área donde históricamente funcionó y cuyas autoridades firmaban los documentos nacionales de identidad. No obstante, seguirá bajo la órbita de Seguridad la Dirección Nacional de Migraciones, aunque los Centros de Frontera volverán a la órbita de Interior, que aspira a retomar la coordinación operativa y la administración de los pasos fronterizos.

Otro aspecto del reordenamiento es el fortalecimiento de las áreas de comunicación. Luego de que la Jefatura absorbiera la Secretaría de Comunicación y Medios -antes dependiente de Presidencia- y sumara la estructura de la Vocería Presidencial, Adorni consolida su manejo sobre las empresas públicas de medios (APE S.A.U., Contenidos Públicos y RTA). En paralelo, Santilli incorporará su propia área de comunicación para reforzar la difusión institucional de su cartera.

A la espera de la validación final de Karina Milei, las modificaciones diseñadas por los equipos del PRO y de la Jefatura de Gabinete representan una síntesis negociada luego de tensiones internas por los traspasos de funciones. El nuevo organigrama apunta a ajustar competencias, y reforzar la conducción política de dos figuras clave del gabinete libertario.

Temas
Ver más

Milei desmintió la eliminación del monotributo y dijo que "es momento de acelerar más"

Inundaciones: la Provincia acusa al Gobierno por el abandono del Plan del Salado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria a Spagnuolo y a otros 14 sospechosos

Senado: Bullrich y Villarruel acuerdan una coordinación legislativa

Diputados debatirá en comisiones el Presupuesto 2026 la próxima semana

"Desigual y asimétrico": dura reacción de la Provincia al pacto comercial con EEUU

Todo listo para que un exintendente vuelva a conducir los destinos de un municipio

Argentina y Estados Unidos anuncian marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos

Para Bianco, es raro que Santilli "no quiera tener vínculo con la Provincia más grande"

Caputo: "Es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Augusto Costa junto a Carlos Bianco. 

"Desigual y asimétrico": dura reacción de la Provincia al pacto comercial con EEUU

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 14 al 20 de noviembre

Semana del 14 al 20 de noviembre