Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años

En busca de dólares para poder afrontar los próximos vencimientos, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , anunció que la Argentina vuelve al mercado de deuda con "un bono a 4 años, a noviembre de 2029", que tendrá un cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales y se emitirá bajo ley local.

El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado. "Estamos volviendo con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas", adelantó Caputo.

Asimismo, aseguró que con esta emisión s e pagará “una parte” del vencimiento de deuda que la Argentina enfrentará el próximo 9 de enero por una suma cercana a los US$ 4.300 millones. “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, aseguró.

“Esto es particularmente importante para el país, porque nos va a permitir acumular reservas, lo que implica mejorar el balance del Banco Central y que siga bajando el riesgo país, que sigan bajando las tasas de interés local y, entonces que la gente tener acceso al crédito a tasas más bajas. Es muy importante bajar el riesgo del país, porque eso de vuelta atrae las inversiones”, agregó.

También el presidente Javier Milei celebró la noticia en la red social X. "Volvemos a los mercados de capitales", dijo, haciéndose eco de un posteo del equipo económico dando detalles de cómo será el BONAR 2029N.

En concreto, el Palacio de Hacienda detalló que "el resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026". Se trata de la primera emisión de deuda desde 2018.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", indicó el Ministerio de Economía.

Según el detalle oficial, el bono se denomina en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

Fuente: Agencia DIB