miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 13:42

El Gobierno anunció fondos para las Fuerzas Armadas y el envío de pliegos judiciales al Senado

Manuel Adorni adelantó que destinará el 10% de los ingresos por privatizaciones a comprar armas y bienes para las fuerzas militares.

Por Agencia DIB
Las Fuerzas Armadas argentinas.
Las Fuerzas Armadas argentinas.

El Gobierno nacional adelantó que destinará el 10% de los ingresos por privatizaciones a comprar armas y bienes para las Fuerzas Armadas, al tiempo que enviará este miércoles unos 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación.

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En su exposición antes de responder preguntas sobre su viaje a Punta del este y su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que la gestión libertaria destinará el 10% de los ingresos fiscales que obtenga por las privatizaciones para comprar armas y bienes para las Fuerzas Armadas. Lo dijo después de insistir en la importancia de reconstruir a las fuerzas que, según remarcó, "ya han demostrado ser democráticas".

"Es hora pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las FFAA ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el elemento militar (…) Este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción de instrumento militar. Hemos determinados que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y vienes de capital para nuestro sistema de defensa", dijo Adorni, que antes había insistido con críticas al kirchnerismo por considerar que tiene una mirada sesgada de los '70 y de lo que ocurrió en la última dictadura.

En tanto, adelantó que enviarán al Senado pliegos para completar cargos judiciales. "El ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante", afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario, manifestó que "para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía". "Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social", agregó.

Adorni expresó que "durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía hacer un futuro problema".

Fuente: Agencia DIB

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