martes 24 de marzo de 2026
24 de marzo de 2026 - 16:25

Después de ocho días, apareció sano y salvo David Cantarino, "El judío zurdo"

El periodista y activista en redes había desaparecido cuando se dirigía a San Miguel, rumbo a una cita laboral. La familia denunció amenazas.

Por Agencia DIB
David Cantarino, el periodista conocido en las redes como el judío zurdo.&nbsp;

David Cantarino, el periodista conocido en las redes como "el judío zurdo". 

David Norberto Cantarino, periodista colaborador de Prensa Mac y figura activa en las redes sociales bajo el apodo de “El Judío Zurdo”, apareció sano y salvo este martes, según confirmaron fuentes cercanas a la familia y el periodista Raúl “Tuny” Kollmann.

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Cantarino había sido visto por última vez el lunes 16 de marzo, cuando salió de su domicilio con rumbo a San Miguel por motivos laborales. Desde entonces no hubo más contacto con su familia, lo que generó una intensa búsqueda. Su esposa, Sandra Carrasco, radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 2A de la Policía de la Ciudad y solicitó un hábeas corpus. La causa quedó a cargo del fiscal Augusto César Troncoso.

Durante los días de desaparición, la familia denunció haber recibido amenazas a través del celular del propio Cantarino, lo que aumentó la preocupación pública. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde militantes, compañeros de prensa y usuarios exigían su “aparición con vida”.

Finalmente, este martes se confirmó que David Cantarino fue encontrado en buen estado físico y de salud, sin lesiones. El alivio se extendió entre su familia, amigos y el ámbito militante, aunque aún no se brindaron detalles oficiales sobre las circunstancias exactas de su ausencia ni su ubicación durante esos días.

La rápida resolución del caso puso fin a una semana de tensión, en un contexto marcado por la cercanía del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Fuente: Agencia DIB.

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