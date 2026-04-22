Declaró el hijo de una de las jubiladas: dijo que acordó con Adorni un pago sin registrar de US$ 65.000

Pablo Martín Feijoo, el hijo de una de las jubiladas que le figuran como quienes le vendieron el departamento de Caballito a Manuel Adorni en 230.000 dólares, sostuvo hoy al declarar en la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares , por fuera de la escritura, y que el funcionario aún le debe ese dinero.

Feijoo, que es desarrollador inmobiliario, asumió de esa manera que es el artífice real de la operatoria en la que figuran su madre, Beatriz Viegas y otra jubilada, Claudia Sbabo , quienes no solo figuran como las vendedoras sino también como prestamistas de 200.000 dólares a Adorni, que en teoría el jefe de Gabinete debe devolver en cuotas sin interés.

Bajo juramento de decir la verdad, Feijoo, que habría conocido a Adorni porque sus hijos van al mismo colegio, aseguró que los 65.000 dólares acordados en la operación fueron para cubrir gastos. También ratificó que compró el departamento en 200.000 dólares con la intención de hacerle “un lavado de cara” y venderlo luego en 345.000 dólares. Fue en mayo de 2025.

Según su relato, luego apareció Adorni y le dijo que necesitaba comprar un departamento. Feijoo le ofreció el departamento de Caballito a un costo de 300.000 dólares, pero Adorni le dijo que no llegaba y que solo tenía 30.000. Feijoo le dijo al fiscal Gerardo Polliita que habrían llegado al siguiente acuerdo: escriturar el inmueble en 230.000 dólares, cancelar en efectivo solo 30.000 −de donde obtuvieron su ganancia las mujeres jubiladas− y un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de los papeles, para cubrir los costos de los arreglos .

El testimonio de Feijoo es una pieza que ayuda a la fiscalía a completar el cuadro de la operación. El pago adicional de 65.000 dólares recorta la distancia de la operación con los precios del mercado. Pero en ese número están incluidos los gastos que tuvo Feijoo con las refacciones y los honorarios de los profesionales que intervinieron en la operación, como la escribana Adriana Nechevenko. Según la declaración que ofreció Feijoo y la Justicia deberá ahora cotejar, Adorni habría terminado comprando ese departamento −que para la inmobiliaria valía 345.000 dólares sin refaccionar− por 295.000 dólares. Pero ya refaccionado y modernizado en profundidad.

La deuda con Feijoo todavía no se habría cancelado, por lo que, siempre según el testimonio de hoy, el monto representaría un nuevo “pasivo” del jefe de Gabinete, que se suma a las otras deudas sí registradas: los 200.000 de la hipoteca con las dos jubiladas para comprar el departamento de Miró al 500, en Caballito, y los 70.000 dólares de su primera hipoteca, sobre el departamento en el que solía vivir antes de convertirse en funcionario público, en Parque Chacabuco. Ambas hipotecas, por 270.000 dólares, vencen en noviembre.

Además de Feijoo, declaró hoy en la fiscalía Juan Ernesto Cosentino, la persona que le vendió a Adorni la casa en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que es el otro inmueble que el funcionario sumó a su patrimonio en estos dos años y medio de gestión.

Fuente: Agencia DIB.