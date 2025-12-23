La Asesoría General de Gobierno abre una convocatoria para incorporar jóvenes abogados

La Asesoría General de Gobierno abre un programa para incorporar jóvenes abogados.

La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva convocatoria para incorporar trabajadoras y trabajadores a través de su Programa de Incorporación, una iniciativa orientada a abogadas y abogados recientemente egresados que deseen iniciar su carrera administrativa dentro del organismo.

El programa consiste en un proceso de selección, evaluación y formación intensiva, que busca perfiles con aptitudes para el trabajo en equipo, capacidad de gestión de las relaciones interpersonales en entornos dinámicos y un fuerte compromiso con los valores democráticos. Desde el organismo destacaron que se trata de una propuesta integral que combina capacitación permanente y experiencia práctica en distintas áreas de la administración pública.

Formación en la Asesoría General de Gobierno Quienes resulten seleccionados se incorporarán a la Asesoría General de Gobierno y atravesarán un recorrido formativo de seis años. Durante ese período deberán cumplir con capacitaciones obligatorias dictadas por la Escuela de Abogacía y realizar rotaciones por al menos tres delegaciones del organismo, con el objetivo de adquirir una visión amplia del funcionamiento del Estado provincial y fortalecer su desarrollo profesional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asesoría General de Gobierno (@asesoriapba) El trabajo es de modalidad presencial y se desarrolla en la ciudad de La Plata. La inscripción al programa estará habilitada a partir del 2 de enero de 2026 y permanecerá abierta hasta el 31 de enero del mismo año. Todas las postulaciones recibidas dentro de ese plazo serán evaluadas conforme a los criterios establecidos por la convocatoria.

Para completar la inscripción, las y los postulantes deberán presentar en formato digital un currículum vitae actualizado, una carta de motivación breve y el formulario de inscripción, que estará disponible en el sitio web oficial del organismo. La información completa sobre el programa y los requisitos puede consultarse en www.asesoria.gba.gov.ar.

Para compartir en redes







