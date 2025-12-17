miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025 - 15:42

Cristina Kirchner, dura contra Luis Caputo: "el nuevo estreno, dólar indexado"

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó que Luis Caputo haya tenido "una política monetaria cada año". Dijo que "la economía" está "en caída libre".

Por Agencia DIB
Cristina Fernández de Kirchner.&nbsp;

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó hoy duras críticas contra el reciente anuncio del gobierno de Javier Milei de ajustar las bandas de cotización del dólar de acuerdo a la inflación: “dólar indexado” y la “economía en caída libra.

En un nuevo posteo en las redes sociales, Cristina Kirchner apuntó duro contra la estrategia cambiaria de Luis Caputo, a quien acusó de tener una política diferente por año, en un intento de señalar la inconsistencia del programa.

CFK hizo un racconto por año en el que recordó que en 2023 “fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo”; en el 2024, “otra vez fue la dolarización”, pero esta vez era endógena”, en 2025 se optó por las bandas y para 2026, “el dólar indexado”-

Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país ”, criticó Cristina Kirchner.

La salida de dólares

La ex presidenta, en tanto, afirmó que hubo un aumento de las importaciones y del turismo emisivo; pago de intereses de deuda y compra de servicios digitales globales; e inversión Extranjera Directa (IED) negativa.

Cristina Kirchner enfatizó: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”.

La ex jefa de Estado enfatizó que las frases del presidente como "la economía va a subir como pedo de buzo" o los festejos en streaming no coinciden con la situación de los ciudadanos, en un contexto donde el consumo interno no da señales de recuperación.

Feunte: Agencia DIB.

