miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 21:18

Cristina Kirchner celebró la votación en Diputados y saludó desde el balcón de San José 1111

La exmandataria celebró el rechazo a los vetos de las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento universitario.

Cristina Fernández de Kirchner saludó a cientos de personas desde el balcón de San José 1.111. (X/@CFKArgentina)

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Constitución, celebró que los diputados nacionales hayan votado contra el veto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría.

Axel Kicillof admitió que aún no habló con Cristina Kirchner, pero dijo que irá a visitarla

"La voy a ir a visitar": Kicillof habló de Cristina y cruzó a Milei por la economía
La secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

ANDIS: Diputados emplazó a comisiones para interpelar a Karina Milei

Además, saludó desde el balcón de su departamento de la calle San José 1111 a cientos de personas que se apostaron en el lugar esperando verla, ante la decisión parlamentaria que busca ponerle un freno al ajuste del presidente Javier Milei.

En tanto, Cristina compartió un posteo en sus redes sociales, con fotos de la jornada y un mensaje sobre la definición de la Cámara baja.

Embed

"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública", escribió.

