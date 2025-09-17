miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 15:29

Diputados rechazó el veto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y universitario

La oposición consiguió quórum y se acordó una discusión conjunta de los dos temas, con alocuciones más breves.

Por Agencia DIB
Camara de Diputados de la Nacion
Camara de Diputados de la Nacion

La Cámara de Diputados del Congreso rechazó el veto por decreto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y aumento del presupuesto educativo universitario, dando un revés al plan de ajuste económico que imparte el Gobierno nacional, fundamentado en lograr superávit fiscal.

Más noticias
La Cámara de Diputados bonaerense.

Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza
Una multitud se congregó frente al Congreso Nacional contra los vetos a las leyes de financiamiento universitario y pediátrico. (X/@shokargentina)

Masiva marcha frente al Congreso acompañó la votación contra los vetos del Ejecutivo

La votación a favor de anular el veto a la ley de emergencia pediátrica cosechó 181 afirmativos y 60 en contra, mientras que la correspondiente a incrementar el presupuesto universitario se cerró con 174 a favor y 67 en contra. Ahora, deberá tratarlos el Senado.

Desde el mediodía, una multitud acompañó la sesión especial de la Cámara baja, que congregó a organizaciones estudiantiles, docentes universitarios, médicos, sindicatos, partidos políticos, diputados y gente de a pie que se sumó a la movilización contra el ajuste y la motosierra del presidente Javier Milei.

En tanto, al inicio de la sesión, l kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales lograron el quórum para abrir la sesión, con 132 legisladores presentes y 125 ausentes. Además, intentarán limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo.

Tras un cuarto intermedio, Diputados acordó reducir los tiempos de la sesión para que el voto sea más expeditivo: el debate de los dos temas se lleva a cabo en forma conjunta y acortó las intervenciones de los legisladores. No obstante, la votación se hará por separado.

Embed

Desde la Casa Rosada consideraban en la previa de la sesión que no iban a tener los votos para poder evitar el rechazo a los vetos del Ejecutivo. Barajando ese panorama, el Gobierno planea dilatar la aplicación de las leyes - al igual que con la Ley de Emergencia en Discapacidad - y ya aseguró que buscará postergar la erogación de fondos que indican los documentos para el próximo período presupuestario. (DIB)

Temas
Ver más

Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza

Masiva marcha frente al Congreso acompañó la votación contra los vetos del Ejecutivo

Presupuesto 2026: buscan eliminar la movilidad de las asignaciones familiares

Contratos bajo sospecha: la Justicia avanza sobre la ANDIS y el Gobierno niega corrupción

El vicerrector de la UBA desmintió a Caputo por su sueldo

Rosa Bru marchó junto a los jóvenes por la Noche de los Lápices en La Plata

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre y qué eligen los bonaerenses

Noche de los Lápices: Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario

Autismo e inclusión: Ian Moche se reunió con Axel Kicillof y Andrés Larroque

Junín: disputa entre transportistas y la Cooperativa Defensa de Agricultores

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Congreso de la Nación Argentina. (DIB)

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre y qué eligen los bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Suboficial procesado por abuso sexual en el Batallón de City Bell. - Info Defensa -

Piden juicio para suboficial del Ejército acusado de abuso sexual contra soldadas voluntarias

Por  Agencia DIB