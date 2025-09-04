Cristina Fernández: "En Moreno vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra"

Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El mensaje no solo está dirigido “a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires”. Sino también “a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificados con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa”. Porque, sigue Fernández, “hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”.

Frente a los gritos del público sobre supuestas irregularidades en las elecciones de este fin de semana, en un momento Milei dijo con ironía: “Estaría bueno que lo chequeamos... Ah, ¿vota Néstor también?".

“Anoche en Moreno los argentinos vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra, porque hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana” , continuó Cristina Fernández en su mensaje a la militancia. “¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decían (Roberto) ‘Mano de Piedra’ Durán? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del Presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor”, en referencia al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

Embed - Cristina Kirchner on Instagram: "A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires." View this post on Instagram A post shared by Cristina Kirchner (@cristinafkirchner)

“El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. (Spagnuolo) Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, despejó cualquier duda Fernández. “Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”.

Por otro lado, “y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar”, en referencia a la agresión sufrida durante su acto de campaña en Lomas de Zamora, “presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar. Y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr”.

En el audio, Fernández le comenta a Milei: “Y fíjense una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente de algún modo trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente”.

Luego, la expresidenta pide disculpas por haberse apartado del tema central del audio, “pero no podía dejar de decir cosas que pienso y siento frente a lo que ayer por la noche tuve que ver y escuchar. Y creo, sinceramente, que todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente”.

Ahora sí, el cierre: “Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación. Por eso, este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo, sobre todo, a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”.

“Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho”, concluye el mensaje enviado desde su departamento en la calle San José de Buenos Aires, donde cumple prisión. (DIB)