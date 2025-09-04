Barras en el acto de Javier Milei: quiénes son los encapuchados a los que la Federal dejó entrar en Moreno

Un grupo de encapuchados, enfundados en buzos y camperas negras llamó la atención en el acto que encabezó Javier Milei ayer en Moreno : se movían en un grupo compacto y con actitud desafiante, pese a lo cual la Policía Federal los dejó ingresar sin siquiera revisar. Con el correr de las horas, varios de sus integrantes fueron identificados: se trata de barrabravas de varias hinchadas de fútbol.

Kicillof cruzó a Milei por las denuncias sobre el acto en Moreno y pidió que la gente no vaya

El acto libertario estuvo rodeado de polémica: antes de su realización, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, advirtió a través de una nota formal que envión a la Casa Militar, que el predio donde se realizó -el potrero del club Villa Angela, no reunía las características mínimas para desarrollar el evento en forma segura. Después, Milei denunció que podrían intentar asesinarlo y el gobernador Axel Kicillof lo responsabilizó por insistir con un acto en un lugar de ese tipo.

Finalmente, no hubo incidentes mayores, aunque sí se produjeron algunos empujones antes del comienzo y corridas después de finalizado -con Milei ya rumbo al aeropuerto para viajar a EEUU-, que dejaron como saldo al periodista Cristian Mercante, de la señal América, herido de un botellazo en la cabeza.

Con el correr de las horas se viralizaron videos que muestran a los encapuchados ingresando sin ser siguiera cacheados por la Policía Federal , que custodiaba ese sector del predio como parte de un operativo del que participó también la Gendarmería y Casa Militar.

El periodista especializado Gustavo Grabia distinguió entre ellos a a Ariel “Pato” Calvici, líder de una de las facciones de la barra de River, protagonista de distintos hechos delictivos y violentas peleas internas por los cuales pasó más de dos años preso. Además, identificó a otros miembros de esa facción, como Sebastián Barraza, Daniel Andrada y Matías Joel Saco, ex miembro de la barra de Platense.

En las imágenes que transmitieron diversos canales de TV aparecen también los miembros de la barra de Deportivo Merlo y Damián Rosatti, del club Comunicaciones, quien auxilió al diputado y candidato José Luis Espert cuando lo subió a su moto luego de la agresión sufrida por la caravana libertaria en un acto en Lomas de Zamora. Rosatti también estuvo en la asunción como presidente del propio Javier Milei, en el Congreso.

El acto en Moreno tuvo un organizador principal: Ramón “Nene” Vera, un diputado libertario con un extenso pasado de dirigente peronista en el Conurbano. Vera, que en algunos audios difundidos después del acto aparece ordenando los micros para llevar militantes, es hombre de confianza de Sebastián Parejas, el armador libertario, que a su vez reporta a Karina Milei. En el entorno de Parejas dijeron a DIB que no habrá comentarios sobre ese tema.