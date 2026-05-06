Caso Adorni: Patricia Bullrich lo presionó para que pruebe su inocencia y Javier Milei salió a ratificarlo

Las dificultades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , para explicar las inconsistencias patrimoniales que investiga la Justicia causaron hoy una llamativa situación política en la cúspide del poder libertario: la senadora Patricia Bullrich lo intimó para que acelere la presentación de documentos que despeje dudas sobre la presunción de enriquecimiento ilícito, tras lo cual el presidente Javier Milei salió desde Estados Unidos a ratificar al funcionario en su cargo.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato” , dijo Bullrich a la señal de noticias A24, en una entrevista en la que nunca dio por hecha la inocencia de Adorni. Solo con la prueba, dijo, se sabrá si el funcionario “puede demostrar o no” el origen de los fondos con los que adquirió propiedades y realizó viajes desde que asumió su cargo, hace dos años y medio.

La declaración se produjo al cabo de una jornada plagada de especulaciones sobre la posibilidad de que la propia Bullrich le haga un planteo cara a cara a Adorni el viernes, cuando está previsto que el funcionario vuelve a presidir una reunión de Gabinete. Y en medio de versiones sobre un fuerte malestar en varios miembros del equipo de gobierno de Milei por la situación de Adorni. “Patricia habló en nombre de otros también y porque tiene el peso político propio hacerlo; fue un mensaje de sentido común, dijo a DIB una fuente de su entorno.

Pero apenas unas horas después, Milei salió a desactivar el planteo desde Estados Unidos, donde acababa de participar de una reunión del Milken Institute. “No voy a ejecutar a una persona honesta“ , dijo en una conversación telefónica con el periodista Luis Majul. Añadió que Adorni presentará la documentación y demostrará su inocencia pero lo hará en el momento que la Justicia no disponga, lo que contradice las declaraciones de Bullrich, que había señalado que “la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?".

El Presidente señaló que el jefe de Gabinete tiene los números de sus operaciones para presentar. “Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora (Marcela) Pagano. Es una mentirosa compulsiva”, remarcó.

“Yo no contesto a cualquiera. Cuando hablo del 95% sé muy bien de lo que hablo. El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución. Ustedes opinen lo que quieran, pero me parece que no están por encima de la Constitución”, sostuvo Milei.

“El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va. Yo he protegido cada vez que atacaron a alguno de mis ministros con calumnias o mentiras y no voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”, señaló respecto de los cuestionamiento internos que circulan en torno del manejo del tema por parte suya y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

La tensión política por la situación de Adorni se intensificó después de que el lunes el contratista Matías Tabar declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete le pagó US$ 245.000 por la refacción de la casa del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, una de las propiedades cuya adquisición está bajo la lupa de la Justicia. La cifra no se condice con el nivel de ingresos del jefe de Gabinete y se suma a otra serie de gastos también cuestionado.

Fuente: Agencia DIB