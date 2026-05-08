viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 11:58

En medio de las polémicas, Adorni encabezó la inauguración de una planta de Mercedes Benz en Zárate

El jefe de Gabinete, bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito, anunció que el nuevo centro industrial permitirá la creación de 2.500 empleos.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, da un discurso en la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, da un discurso en la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate.

El Economista

En medio de las polémicas por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este viernes en una actividad de Gobierno: encabezó la inauguración de un centro industrial de Mercedes Benz en Zárate. La nueva planta, según dijo el funcionario, permitirá la creación de 2.500 empleos directos.

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Adorni, que estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, brindó un discurso en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses. Allí el ministro coordinador convocó al empresariado y subrayó el cambio de época que, según su visión, atraviesa la Argentina.

El jefe de Gabinete asumió el rol central que habitualmente desempeña el presidente Javier Milei, en medio de un clima marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio y la atención mediática sobre su figura. De hecho, la presencia de Karina Milei reforzó la idea de respaldo institucional, en un gesto que se puede interpretar como una muestra explícita de confianza política en Adorni.

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Adorni en la inauguraci&oacute;n de la nueva planta en Z&aacute;rate, acompa&ntilde;ado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y autoridades de Mercedes Benz.

Adorni en la inauguración de la nueva planta en Zárate, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y autoridades de Mercedes Benz.

Liderazgo

En su parlamento, el funcionario resaltó que la compañía fue una de las primeras en ampliar las inversiones a pocos meses de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Adorni anunció que la inversión de más de 110 millones de dólares realizada por Mercedes Benz permitirá crear 2.500 empleos directos.

"Desde el peronismo, el Gobierno de Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de (Carlos) Menem, (Raúl) Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, (Mauricio) Macri y el actual Gobierno de Milei, Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina", afirmo.

Guiño

En esa línea, Adorni envió un guiño al empresariado argentino, que “siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento".

Según Adorni, el "escenario actual es distinto". Siguió: "Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable".

“Quiero agradecerles por apostar por nuestro país, por entender que la Argentina cambió y por seguir exportando el talento argentino al mundo”, señaló.

Luego, hizo un repaso por las leyes que el oficialismo logró en el Congreso como, por ejemplo, la de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones, el RIMI y también el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-UE, entre otros.

Crecimiento

Adorni sostuvo que la estabilidad macroeconómica alcanzada en el último año permitió que 2025 fuera “el mejor en el mercado automotriz de los últimos siete años”, con un crecimiento del 47,8% en los patentamientos de vehículos cero kilómetro y más de 600.000 unidades comercializadas.

En el cierre, Adorni volvió a agradecer a los empresarios por “seguir arriesgando, invirtiendo y dando trabajo”, y definió la inauguración como “la prueba viviente de que la Argentina cambió”.

Fuente: Agencia DIB

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