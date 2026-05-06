miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 20:18

Patricia Bullrich le exigió a Manuel Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada

La senadora consideró que la documentación permitirá determinar si Manuel Adorni “puede demostrar o no” el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y la realización de viajes.

Por Agencia DIB
Otros tiempos, Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni.

Otros tiempos, Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni.

La senadora Patricia Bullrich, una de las principales figuras del oficialismo nacional, exigió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes para despejar las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucran.

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“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, sostuvo Bullrich anoche en declaraciones a la señal de noticias A24.

La dirigente consideró que la documentación permitirá determinar si Adorni “puede demostrar o no” el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y la realización de viajes desde que asumió como funcionario. “Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió.

Tras las revelaciones sobre su patrimonio y la apertura de una investigación judicial, Adorni reiteró en distintas oportunidades que presentará su declaración jurada el 31 de mayo, sobre el límite del plazo establecido y con la actualización correspondiente. En ese contexto, Bullrich afirmó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann que para el funcionario “ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque si no el Gobierno se empantana”.

“Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible. Él tiene en sus manos la herramienta para hacerlo”, remarcó la exministra de Seguridad, quien además aseguró que conversa este tipo de cuestiones con “sinceridad” junto al presidente Milei.

Fuente: Agencia DIB

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