Confirman el procesamiento de Héctor Guerrero, el gendarme que atacó a Pablo Grillo

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas causadas a Pablo Grillo y por el abuso de armas reiterado en cinco hechos durante la manifestación del 12 de marzo pasado . La resolución, firmada este viernes, ratificó lo dispuesto en primera instancia y sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar hacia el juicio.

En su voto, el presidente de la sala, Roberto Boico, fue más allá del caso individual y reclamó que la investigación se profundice sobre las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo , un punto que había sido señalado por los querellantes desde el inicio del expediente.

La Cámara entendió que el cuadro probatorio permite no solo atribuir responsabilidad penal al agente imputado, sino también revisar la cadena de mandos y las decisiones operativas

Los camaristas confirmaron que, tal como señaló la jueza María Servini en el procesamiento del 7 de octubre, Guerrero fue el autor del disparo que dejó herido de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal hacia los manifestantes.

Una carta a los jueces

El fallo se conoció a días de que la madre de Pablo Grillo hiciera pública una carta dirigida a los jueces, en la que pidió que la Justicia “imparta la justicia que necesita” su hijo. En ese texto, reclamó que el proceso avance sin dilaciones y que no se limite a responsabilidades individuales, sino que alcance a quienes diseñaron y habilitaron el accionar represivo que terminó con su hijo gravemente herido.

En paralelo, la misma Cámara Federal confirmó —también por mayoría— el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función contra Jonathan Navarro, el manifesnte que el mismo 12 de marzo, en otro lado de la plaza frente al Congreso, recibió un disparo de bala de goma en un ojo y perdió casi por completo la visión.

Los jueces dieron por acreditado el nexo causal entre el daño sufrido por la víctima y un disparo de bala de goma Byrna TCR, que provocó una incapacidad visual del 42%, según el peritaje del Cuerpo Médico Forense.

En ese caso, la autoría se apoyó en filmaciones de domos y registros privados, pericias de la PSA y de la Policía de la Ciudad, y en el dato clave de que solo tres agentes portaban ese tipo de arma con munición OC, siendo Martínez el identificado. La Cámara confirmó además un embargo por 91 millones de pesos y ordenó profundizar nuevos puntos periciales —trayectorias, ángulos y posibles rebotes—, pese a la disidencia del juez Eduardo Farah, que había propuesto la falta de mérito.

Fuente: Agencia DIB.