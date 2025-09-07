Con un "¡Qué lindo es votar!", Esteban Bullrich emocionó en las elecciones bonaerenses

domingo 07 de septiembre de 2025
El exsenador, que padece ELA, celebró su voto en Provincia con un mensaje que recorrió todo el arco político. Semanas atrás había rechazado el pacto PRO–LLA.

Esteban Bullrich dejó un mensaje en sus redes: “¡Qué lindo es votar!”

El exsenador nacional Esteban Bullrich volvió a ser protagonista de la escena política bonaerense con un gesto cargado de simbolismo. Este domingo, participó de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y, pese a las dificultades que le impone la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dejó un mensaje en sus redes: “¡Qué lindo es votar!”.

Bullrich, que se comunica a través de un sistema tecnológico, concurrió a su centro de votación y compartió la alegría de ejercer su derecho junto a millones de bonaerenses. Su publicación despertó de inmediato una ola de mensajes de apoyo y afecto, que destacaron su compromiso cívico en un contexto personal de extrema adversidad.

El exministro de Educación convive con una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad y la comunicación. Aun así, su participación reforzó la idea de que el voto trasciende las dificultades individuales y se erige como símbolo de perseverancia democrática.

Un antecedente político reciente

El mensaje de Bullrich en esta jornada electoral se suma a otra intervención pública de peso realizada semanas atrás. Entonces, rechazó el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), liderada por el presidente Javier Milei, y advirtió: “El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa”.

En ese pronunciamiento, Bullrich enumeró diferencias que, a su juicio, marcan distancia con la actual conducción partidaria. “No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor”, escribió.

Contexto electoral en Provincia

La elección bonaerense renueva 46 bancas de diputados, 23 de senadores y cargos municipales como concejales y consejeros escolares. La jornada transcurre con normalidad y es seguida de cerca por el peso que tiene como termómetro político entre el oficialismo nacional y el peronismo de la provincia.

Con su voto y sus palabras, Bullrich quedó en el centro de una doble escena: la de la democracia ejercida en primera persona y la del debate interno sobre el rumbo político del PRO.

El voto en las elecciones bonaerenses. 

