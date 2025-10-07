Cinco consejos para ahorrar en los viajes

A todos nos encanta viajar y explorar nuevas experiencias. Sin embargo, nuestro deseo se puede ver limitado porque no siempre hay presupuesto para llegar al destino que queremos. Más allá de eso, hay algunos consejos para tener presente que nos permitirá viajar con poco dinero.

En un contexto económico complejo, todos tienen sus secretos, estrategias y tips para ahorrar a la hora de viajar. Manejar la flexibilidad y comparar precios es clave para que el descanso no se transforme en un dolor de cabeza.

Lo hace un tercio de los viajeros argentinos y por lo general permite encontrar pasajes más económicos y manejar diferentes opciones. Al hacerlo a último momento esas posibilidades quedan mucho más reducidas. Y la Inteligencia Artificial puede ser de gran ayuda, ya que muchos viajeros la utilizan para encontrar vuelos baratos y alojamientos con descuento.

Es muy común que los viajeros frecuentes recomienden no viajar en temporada alta, ya sea en verano para nosotros (o los quince días de vacaciones de invierno) o en el europeo, es decir a mitad de año. Efectivamente, viajar en épocas de temporada baja suele resultar mucho más barato gracias a que hay una menor demanda de servicios turísticos. Los hospedajes suelen estar hasta un 40% más barato.

Condiciones del vuelo

Si viajás en avión, consultá las políticas de equipaje y los viajes con conexiones, suelen ser más largos, pero también más económicos. A menor cantidad de equipaje mayor es el ahorro. Para ello, una buena opción es viajar solo con equipaje de mano o bien analizar las posibilidades que brindan las compañías aéreas. Otra buena posibilidad es viajar entre semana, de martes a martes o de miércoles a miércoles ya que muchas veces los fines de semana los valores pueden ser más elevados. Y también tener en cuenta los vuelos nocturnos o a última hora del día ya que suelen ser más económicos.

Alojamiento y comida

Plataformas como Aribnb, donde la oferta de departamentos vacacionales se ha expandido por todo el mundo, permite comparar si conviene dormir allí o en hoteles. Un departamento con cocina es una gran opción, ya que dará la posibilidad de poder cocinarse y muchas veces vienen con lavarropa, por lo que si se viaja con poca ropa es clave. Mientras que se puede comer barato comprando en supermercados, o incluso en mercados locales. Sin duda estas dos opciones serán las más económicas. Hay que caminar y buscar precios. Ir a un bar o restaurante debe ser una idea descartada, si lo que quieres es viajar con poco presupuesto.

Transporte y actividades gratuitas

Depende del destino que elijas podrás optar por un medio de transporte u otro. Hay lugares que tienen una muy buena oferta para rentar bicicletas, ya que el lugar está preparado para ser visitado, recorrido con una bici. Pero sin duda, la opción más económica es recorrer toda la ciudad a pie. Y por lo general, en los destinos siempre hay posibilidades de realizar actividades gratuitas o bien de bajo costo. Caminatas, museos gratuitos en días específicos, explorar parques, plazas, mercados y barrios son algunas opciones que pueden resultar entretenidas y sin costo. (DIB)