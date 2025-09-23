martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 18:32

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

La divisa bajó $45 respecto al valor del lunes y consolida su direccionalidad en descenso.

Por Agencia DIB
Dólares
Dólares

El dólar oficial cerró este martes en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $45 respecto del cierre del lunes.

El dólar arrancó la semana con fuerte retroceso.

Una máquina trabajando en la cosecha de trigo.

De esta manera, la moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició esta semana, luego de haber recibido el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con su par americano, Donald Trump, en donde recibió el respaldo del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Este encuentro fue tomado de buena manera por el mercado, sumado al envío de US$4.000 millones por parte del Banco Mundial.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.385 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.415. El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 2,8% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.369 con un descenso del 2,8%. De esta forma, quedó ubicado por debajo del techo de la banda, que se ubica en $1.477,28.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,8% hasta $1.402,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1% hasta los $1.416,78. Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$39.118 millones. (DIB con información de Noticias Argentinas)

