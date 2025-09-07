"Clara derrota": Javier Milei reconoció errores pero "no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno"

El presidente Javier Milei aceptó la “clara derrota” de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo, pero aclaró que “no se retrocede ni un milímetro” en las políticas de gobierno. Es más, se van a “acelerar y profundizar más”.

“Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados ”, dijo Milei pasadas las 10 de la noche, una hora después de que se oficializará esa “dura derrota” a manos del oficialismo provincial. “Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, siguió el Presidente desde el escenario del búnker libertario, en las afueras de la ciudad de La Plata, y minutos después de que el armador Sebastián Pareja fuera el primero en hablar a los seguidores.

Después de analizar que en las elecciones de este domingo el peronismo alcanzó su “techo” y La Libertad Avanza su “piso”, “más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar , sino que se va a arreglar”. Y fue más allá: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal”.

Acompañado por miembros de su Gabinete, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei , y el asesor Nicolás Caputo , el otro integrante del “triángulo de hierro”, el Presidente enumeró esa continuidad área por área: “Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria . Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación . Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano . Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad . Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el a ndamiaje legal de Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro (de Salud, Mario) Lugone s . Además, vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo : vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo y vamos a continuar en nuestra profundización de los vínculos con el mundo”.

O sea, según Milei, “no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más”. Es que, a decir del Presidente, “no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%. Porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% promedio en el primer semestre. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

Por ello, en su alocución de poco más de seis minutos, Milei anunció: “Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada vez mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Porque como decía (Winston) Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Y nosotros vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Y cerró: “Porque como hemos dicho en la campaña, o La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Muchísimas gracias y todos a trabajar mañana que hay que sacar un país adelante. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos”.

“Todo el aparato peronista”

En su análisis de la elección, el presidente Javier Milei habló de “techos” y “pisos”. “Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo (dijo pasadas las 10 de la noche), lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y, por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Según Milei, “ellos (el peronismo) han hecho la mejor de las elecciones que pudieran hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos. Por lo tanto, este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y, naturalmente, eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, dijo Milei. (DIB) GML