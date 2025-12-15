Axel Kicillof aseguró que va a acompañar la marcha de la CGT y pidió un debate sobre la reforma laboral

El Gobernador Axel Kicillof mostró preocupación por la situación económica que vive el país por el plan que imparte el Gobierno nacional, que ha endeudado a las familias, a las que les cuesta solventar los gastos diarios básicos. En esa línea, aseguró en diálogo con el programa Rayos X, por Radio 10, que el próximo jueves 18 de diciembre, el Movimiento Derecho al Futuro ( MDF ) que conduce acompañará la medida de fuerza con movilización que impulsa la Confederación General del Trabajo ( CGT ) contra el proyecto de ley de presunta flexibilización laboral.

Consultado por la falta de reacción social ante los aumentos en servicios, alquileres y el congelamiento de los salarios, el Gobernador aseguró que se dan factores muy complejos combinados , “del orden de la sociología, la psicología”, que se cristalizan en la idea de la baja de la inflación “que no es tanta”.

“Hay una receta que baja la inflación sin lugar a dudas: atrasar el dólar, abrir las importaciones masivamente, bajar salarios, bajar jubilaciones, caída de la demanda, por lo que si la inflación es 2,5% no se puede trasladar a precios; si vos abris el mercado estúpidamente como hace Milei, porque hay excedente de productos, por donde lo mires, después de la reacción que esto produce, los que estamos en funciones de Gobierno lo único que advertimos es un deterioro que se ha acelerado mucho", analizó.

"No se está viendo ninguna mejora, está muy complicada la economía cotidiana y la gestión. Milei nos debe una montaña de plata a nosotros y a las otras provincias y por los tiempos, esto se arreglara en años … nos debe 13 billones de dólares entre jubilaciones, educación, en obras frenadas", subrayó.

Acerca de la comunicación entre los mandatarios provinciales, Kicillof dijo que están en contacto, que "existe un grupo de WhatsApp" y que lo que comentan "no es lo que publica la prensa", por lo que dio a entender que la crítica situación obliga a aunar criterios entre todos los gobernadores. Y añadió: "No podemos sustituir un gobierno nacional que deserta de sus funciones o que intenta asfixiar a quienes no piensan igual o a los que piensan igual también, porque ellos tampoco han recibido gran ayuda del gobierno nacional".

Reforma laboral

Consultado sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y busca aprobar antes de fin de año, el mandatario bonaerense expresó que además de ser muy extensa, con 197 artículos, "el Gobierno no la consultó ni con Pymes, ni con trabajadores", por lo que "si piensa que va a aprobarla así, en shock, está muy equivocado".

Asimismo, Kicillof evaluó que el proyecto es muy extenso, con muchos elementos, "algunos no vinculados a contratos de trabajo y otros factores, que pueden traer consecuencias de todo tipo". Además, criticó el supuesto espíritu renovador de la ley: "El nombre modernización nunca estuvo peor puesto, modernizar es llevarnos a la Asamblea del año XIII de acuerdo a lo que quieren hacer, esto de nuevo no tiene nada: es volver atrás con muchísimos elementos que se plantearon varias veces en Argentina".

De acuerdo a su criterio, "habría que discutir nuevas modalidades de trabajo, el problema de la informalidad que empeoró con Milei, ameritaría una discusión por lo extensa de la propuesta, para poder aportar algo positivo".

Fuente: Agencia DIB