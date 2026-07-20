lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 17:55

Récord: proyectan 3 millones de hectáreas de girasol para la campaña 2026/27

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el área sembrada de girasol crecerá un 5,3% interanual.

Por Agencia DIB
El girasol es el cultivo en ascenso en la Argentina en el rubro exportaciones del campo.

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El girasol vuelve a ser protagonista. Según una proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña 2026/27, la superficie de siembra rondará los 3 millones de hectáreas, récord absoluto para el cultivo en Argentina.

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La estimación representa una suba del 5,3% con relación a la campaña anterior (2,85 millones de hectáreas), y un 33,3% por encima del promedio de los últimos cinco años (2,25 millones de hectáreas), según informó NA.

El girasol y las distintas regiones, según la Bolsa de Cereales

  • Núcleos del Sur (Buenos Aires y La Pampa): El gran motor de expansión, con incrementos proyectados de entre el 5% y el 15%. Las dificultades para concretar la siembra de fina por temas de transitabilidad están dejando lotes libres donde el girasol es visto como el "cultivo más seguro".
  • Norte (NEA): Mantiene una tendencia alcista gracias a las buenas reservas hídricas en el perfil.
  • Franja Central (Santa Fe, Córdoba y San Luis): Presenta una perspectiva entre estable y moderada a la baja. La consolidación de un evento de "El Niño" de fuerte intensidad estimula la intención de volcar hectáreas hacia el maíz de primera, aunque en zonas de Córdoba y San Luis la decisión final estará atada a la presión sanitaria que ejerza la "chicharrita" sobre el cereal.

A nivel global, la demanda de aceites vegetales se mantiene firme, por lo que el girasol se vuelve más atractivo, con valores un 15% más altos que el año previo y un 24% superior al promedio de las últimas tres campañas.

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