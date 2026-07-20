Récord: proyectan 3 millones de hectáreas de girasol para la campaña 2026/27

El girasol es el cultivo en ascenso en la Argentina en el rubro exportaciones del campo.

El girasol vuelve a ser protagonista. Según una proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña 2026/27, la superficie de siembra rondará los 3 millones de hectáreas, récord absoluto para el cultivo en Argentina.

La estimación representa una suba del 5,3% con relación a la campaña anterior (2,85 millones de hectáreas), y un 33,3% por encima del promedio de los últimos cinco años (2,25 millones de hectáreas), según informó NA.

El girasol y las distintas regiones, según la Bolsa de Cereales Núcleos del Sur (Buenos Aires y La Pampa): El gran motor de expansión, con incrementos proyectados de entre el 5% y el 15%. Las dificultades para concretar la siembra de fina por temas de transitabilidad están dejando lotes libres donde el girasol es visto como el "cultivo más seguro".

El gran motor de expansión, con incrementos proyectados de entre el 5% y el 15%. Las dificultades para concretar la siembra de fina por temas de transitabilidad están dejando lotes libres donde el girasol es visto como el "cultivo más seguro". Norte (NEA): Mantiene una tendencia alcista gracias a las buenas reservas hídricas en el perfil.

Mantiene una tendencia alcista gracias a las buenas reservas hídricas en el perfil. Franja Central (Santa Fe, Córdoba y San Luis): Presenta una perspectiva entre estable y moderada a la baja. La consolidación de un evento de "El Niño" de fuerte intensidad estimula la intención de volcar hectáreas hacia el maíz de primera, aunque en zonas de Córdoba y San Luis la decisión final estará atada a la presión sanitaria que ejerza la "chicharrita" sobre el cereal. A nivel global, la demanda de aceites vegetales se mantiene firme, por lo que el girasol se vuelve más atractivo, con valores un 15% más altos que el año previo y un 24% superior al promedio de las últimas tres campañas.

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