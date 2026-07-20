Tres Arroyos: último adiós al policía asesinado en Fuerte Apache

El último adiós al policía Alan Molina. La Voz del Pueblo

Fueron despedidos esta mañana los restos de Alan Molina, el agente de policía oriundo de Tres Arroyos que fue asesinado el sábado cuando cumplía funciones en la Fuerza Bonaerense de Aproximación en Fuerte Apache. El Comisario General Gonzalo Bezos, Superintendente de Seguridad de la Región Interior Sur, se encargó de entregarle la bandera y los atributos de la fuerza a la madre de Molina

De acuerdo con el diario La Voz del Pueblo, estuvieron presentes los responsables de las distintas fuerzas descentralizadas que actúan en la región de Tres Arroyos, además de las autoridades políticas locales, encabezadas por el intendente Pablo Garate, el secretario de Seguridad Juan Eduardo Apolonio y el director de Coordinación Operativa, Martín Legarreta.

Durante el acto, en el que pudo verse notablemente conmovidas a las autoridades presentes, el agente Molina fue ascendido post mortem al grado de subteniente por disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

En el acto participó la Agrupación Sinfónica de la Policía de la provincia de Buenos Aires y, entre los presentes, pudo verse también a excompañeros de Molina cuando cursaba sus estudios para ser policía en Bahía Blanca.

Crimen en Fuerte Apache El asesinato ocurrió el sábado, cuando el policía tresarroyense realizaba caminatas preventivas por las calles del complejo habitacional de Ciudadela, conocido como Fuerte Apache. Allí, tras intentar identificar a un transeúnte, éste se negó al procedimiento y huyó corriendo. Molina decidió perseguirlo hasta una zona en la que quedó desprotegido y sufrió la herida que le costó la vida. Fuente: Agencia DIB

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