Un diputado libertario saliente le dejó el despacho pintado de violeta a Mayra Mendoza

El legislador libertario Guillermo Castello no renovó su mandato en la Cámara de Diputados bonaerense y se enteró de que su despacho iba a ser utilizado por Mayra Mendoza, intendenta camporista de Quilmes con goce de licencia. Así que le ocurrió un “chiste” final: pintar todo el despacho de violeta, el color característico de La Libertad Avanza. La cosa hubiera tenido cierta gracia si no fuera porque seguidores de Mendoza le hicieron notar a Castello que el color que viene usando ella en la intendencia del partido del sur del Conurbano es, justamente, el violeta.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, escribió Castello en sus redes sociales, en las que además subió las fotos de la oficina en la Legislatura completamente pintada violeta.

Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura.

Quedó bien, no? pic.twitter.com/h9lKcFNj4n — Guillermo Castello (@grcastello) December 8, 2025 “Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”, preguntó con ironía el exdiputado libertario.

“Dice Mayra que muchas gracias” Pero en las redes la publicación no tuvo la reacción esperada por Castello, ya que varios usuarios le recordaron que el violeta es también el color identitario que utiliza la gestión de Quilmes por lo menos desde 2019, el año en que la dirigente alcanzó la intendencia.

"Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en el municipio de Quilmes", expresó un usuario, al que el exdiputado le respondió: "Viste que soy un buen vecino". Fuente: Agencia DIB

