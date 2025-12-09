martes 09 de diciembre de 2025
Inundaciones: PBA dio el OK al tramo V Plan del Salado pero no puede arrancar por una demora de Nación

PBA publicó una resolución que le da el OK ambiental al proyecto. El financiamiento está asegurado pero falta que Nación haga lo suyo.

El gobierno bonaerense le dio el OK ambiental al inicio de una nueva etapa de las obras del Plan Maestro del Río Salado, en medio de los reclamos de productores que sufren inundaciones. Pero los trabajos no pueden comenzar hasta que el gobierno nacional no se su consentimiento.

La habilitación se realizó a través de la resolución 569 de la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental, que declaró apto el tramo V de la etapa 2 del Plan Maestro del Salado. De este modo, los trabajos quedaron en condiciones de arrancar desde el punto de vista administrativo.

Sin embargo, hay un obstáculo: el financiamientos -un crédito internacional por 100 millones de dólares, ya otorgado- no se habilitará hasta que se finalice el tramo IV, que está paralizada por el gobierno nacional el 27 de febrero de este año mediante una nota enviada a las contratistas Centro Construcciones SA, Pentamar SA UTE, José J. Chediack SAICA, Ecodyma, Dragados y Obras Portuarias SA y Sabavisa SA.

“Tenemos el financiamiento acordado de la etapa V, pero el banco internacional nos está objetando el tema de la etapa 4.2“, explicó la semana pasada el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en una conferencia de prensa que ofreció en 25 de Mayo.

El Plan Maestro

El Plan Maestro Integral del Río Salado contempla la adecuación de 531 kilómetros del cauce del río, que atraviesa 59 municipios y afecta directamente a más de 8 millones de hectáreas productivas. Hasta ahora, se completaron 402 kilómetros. Otros 95 kilómetros (tramo 5) están en etapa de licitación provincial y 33 kilómetros (el tramo IV de la etapa 2) permanecen paralizados por decisión nacional.

