sábado 23 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025 - 17:23

Cae la imagen digital de Milei con el caso de las coimas en discapacidad

Milei suma seis meses en rojo y la negatividad se profundiza 7 puntos tras los audios por presuntas coimas. El caso Spagnuolo ya generó más repercusión que Davos.

Crece la negatividad digital en torno a la figura de Javier Milei

Crece la negatividad digital en torno a la figura de Javier Milei

Leé Además
El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000
Diego Spagnuolo junto a Javier y Karina Milei, antes de su salida de la ANDIS

Diego Spagnuolo en desgracia y el temblor que sacude a la Casa Rosada

Según el relevamiento, la conversación negativa sobre Milei alcanzó el jueves un 59% en el promedio mensual, el valor más alto registrado en agosto. “La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, detalló el informe.

El mismo análisis señaló que el caso Spagnuolo generó 243 mil menciones en apenas 72 horas, volumen que incluso superó la repercusión del discurso presidencial en Davos. Además, el jueves pasado se dio el pico de menciones al término “Milei” en lo que va de agosto.

La consultora precisó que los nombres “Karina” y “Spagnuolo” estuvieron entre los cinco términos más asociados a “Milei” en la última semana, consolidando la centralidad del escándalo en la conversación digital.

En paralelo, Spagnuolo fue localizado en una vivienda de Pilar, donde efectivos de la Policía de la Ciudad le secuestraron el teléfono celular en el marco de la investigación, aunque no quedó detenido.

Tendencias y contexto

El informe de Ad Hoc subraya que la conversación sobre Milei es más negativa que positiva desde hace seis meses consecutivos. En julio, el promedio de sentimiento digital mostró un 49% de negatividad frente a un 39% de positividad y un 12% de neutralidad.

La negatividad digital también creció con fuerza tras los vetos presidenciales, en particular por la ley de emergencia en discapacidad. El 4 de agosto, el día del anuncio, las menciones críticas llegaron al 60%, el doble que las positivas.

A su vez, la polarización aumentó en un escenario de menor volumen de conversación general: la cantidad de menciones cayó un 35% al comparar los primeros siete meses de 2024 con los de 2025. La diferencia entre negatividad y positividad pasó de 1,2 puntos en 2024 a 5,4 puntos este año.

Claves del estudio sobre la imagen de Javier Milei

  • La agenda internacional es la principal fuente de positividad para el mandatario.
  • La visita del primer ministro de India fue el hecho que más repercusiones favorables trajo en las últimas semanas.
  • Sin embargo, el interés en la conversación sobre Milei se reduce y la polarización aumenta.
  • Karina Milei aparece como uno de los focos de debate más negativos: 63,6% de menciones críticas, contra un 32,4% positivas.

Ficha técnica del informe

El análisis se realizó entre el 1° de julio y el 7 de agosto de 2025 con herramientas de Onclusive y Google Trends. Se evaluaron 40 millones de usuarios únicos en redes sociales en Argentina, donde la navegación diaria promedio alcanza las 10 horas, de las cuales 4 se destinan específicamente a redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

Diego Spagnuolo en desgracia y el temblor que sacude a la Casa Rosada

Coimas en la ANDIS: la Policía encontró a Diego Spagnuolo en un country de Pilar y secuestró su celular

Coimas: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y le secuestraron US$ 200.000 a un empresario

CFK le recordó la "doctrina Vialidad" a Milei: "Vos sí sabías lo de las coimas en Discapacidad"

Guillermo Francos: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".

Nuevos Aires cuestiona al Gobierno por los despidos en el INTA: "Atacan al campo y al futuro del país"

Sorpresa: una encuesta da ganador a La Libertad Avanza en la fortaleza bonaerense del peronismo

Francos intentó despegar a Milei del caso de las coimas: "Diego Spagnuolo jamás le hizo un comentario"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul planean casarse en la provincia de Buenos Aires

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

Por  Agencia DIB