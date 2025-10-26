Burlando le ganó a Randazzo y Samid seguirá "vendiendo carne"

Florencio Randazzo.

Más allá del triunfó de La Libertad Avanza (LLA) por un punto sobre Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, espacios que se repartirán la gran mayoría de las bancas en la Cámara de Diputados, hay otros jugadores que midieron sus fuerzas y que no tuvieron la performance esperada.

Uno de los grandes perdedores fue el frente Provincias Unidas, que llevaba al exministro del Interior y excandidato presidencial Florencio Randazzo, quien buscaba renovar su banca. Le seguían dos que también hoy son parte de la Cámara baja pero que ingresaron por Juntos por el Cambio hace cuatro años: Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

Este espacio tuvo un resultado muy malo y no pasó el piso del 3%. Este domingo cosechó el 2,4% de los votos, y no sólo quedó debajo del Frente de Izquierda (con 5% metió a dos diputados) sino también fue superado por Propuesta Federal que llevaba al conocido abogado Fernando Burlando y sacó 2,79%.

“Felicitamos a los ganadores de la elección en la provincia de Buenos Aires. Siempre respetuosos de la voluntad popular, en las buenas y en las malas. Gracias a los bonaerenses que confiaron en nosotros y nuestra propuesta de sensatez, sentido común y racionalidad”, sostuvo Randazzo en las redes sociales.

Detrás y muy lejos estuvieron Nuevos Buenos Aires del periodista Santiago Cúneo con 1,34% y el Frente Patriota Federal, con el empresario de la industria cárnica, Alberto Samid, que con 1,20% se tomó el resultado con humor. “Bueno, seguiré vendiendo carne”, escribió en la red social X.

