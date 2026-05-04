El Automóvil Club Argentino presenta su nueva campaña "Hinchas de nuestros socios", desarrollada con inteligencia artificial

El Automóvil Club Argentino (ACA) lanza su nueva campaña publicitaria “Hinchas de nuestros socios” , una propuesta innovadora que combina creatividad e inteligencia artificial para conectar con nuevas audiencias y ampliar su base de socios.

La agencia Grupo Kein resultó seleccionada para desarrollar la estrategia creativa. A partir del brief, enfocado en ampliar el target y acercar la marca a un público más joven , la agencia trabajó en el desarrollo de dos conceptos, resultando elegida la idea “Hinchas de nuestros socios”.

El concepto parte de una premisa clara y diferencial: el ACA es el único club que hincha por sus socios . Desde ese lugar, la campaña construye un relato emocional y cercano, resignificando el rol de la institución y posicionándola desde una mirada más actual y empática.

La pieza audiovisual, de 25 segundos, fue desarrollada utilizando herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la generación visual, logrando una estética innovadora que refuerza el mensaje y potencia su impacto.

El comercial será difundido en televisión y plataformas digitales, como parte de una estrategia integral orientada a incrementar la visibilidad de la marca y fomentar nuevas asociaciones.

“Con esta campaña buscamos acercarnos a nuevas audiencias desde un lugar innovador, manteniendo la esencia del ACA pero con un lenguaje más actual”, señalan desde el ACA.

Desde Kein, el foco estuvo puesto en construir una idea con potencial de conexión real:

“El desafío fue desarrollar un concepto que interpele a nuevas generaciones, sin perder el valor histórico de la marca. ‘Hinchas de nuestros socios’ nos permitió traducir ese objetivo en una idea simple, potente y emocional”, comentan desde la agencia.

La producción se realizó en conjunto con Aguirre Films y Postmedia, quienes aportaron su expertise en realización y postproducción para materializar la propuesta.

“Trabajar con inteligencia artificial implicó explorar nuevas dinámicas de producción, combinando tecnología con narrativa para lograr un resultado diferencial”, agregan desde la productora. La campaña ya se encuentra al aire y disponible en los canales oficiales del ACA.

Ficha técnica

Anunciante: Automóvil Club Argentino

Agencia: Grupo Kein

Productoras: Aguirre Films

Post Producción: Post Media

Formato: Audiovisual

Duración: 25”, 15” y 6”

Directora General de Cuentas: Mara Fonseca

Director General Creativo: Mauro Fonseca

Productor Ejecutivo: Juan Nicolas Broens por Aguirre Films.

VFX /IA : Martin Musarra

Responsables por el cliente: Silvina Bustos, Carolina Colinas, Mariana Romero