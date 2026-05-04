Economía circular: en alianza con productores locales, nace el tomate deshidratado de la UNLP

Tomate deshidratado en polvo, producido por la UNLP junto a trabajadores del cordón hortícola platense y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA).

El proyecto se inscribe en una lógica de economía social y solidaria, y de economía circular, al transformar excedentes de producción en nuevos productos con valor agregado, evitando pérdidas y optimizando recursos.

Tomate deshidratado en polvo, producido por la UNLP junto a trabajadores del cordón hortícola platense y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA).

Una problemática estructural del cordón hortícola de La Plata impulsó una iniciativa que articula el trabajo de productores locales con el de científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), mediante la coordinación del Ministerio de Desarrollo Agario (MDA): la producción de tomate deshidratado .

La sobreoferta estacional de tomate y las limitaciones del consumo intern o, que históricamente provocan la caída de precios e incluso el descarte de producción en las quintas encontró una respuesta en la universidad pública, con una alternativa que permite reducir el desperdicio de alimentos y generar nuevas oportunidades económicas para las familias productoras.

De este modo, el proyecto se inscribe en una lógica de economía social y solidaria, y de economía circular , al transformar excedentes de producción en nuevos productos con valor agregado, evitando pérdidas y optimizando recursos.

Esquema colaborativo

El proceso de producción se formalizó mediante una Carta Acuerdo que establece un esquema de trabajo colaborativo. La Planta PAIS se encarga de la selección, sanitización, procesamiento, deshidratado y envasado del tomate, generando un producto final en polvo listo para su comercialización en mercados bonaerenses, en envases de 100 gramos.

A su vez, el circuito productivo contempla una dinámica de beneficio compartido: los productores aportan el tomate fresco y luego reciben el producto deshidratado para su comercialización. En tanto, una parte de la producción queda en la Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS) para ser utilizada en la elaboración de diferentes alimentos, como guisos y otras preparaciones, que luego llegan a la mesa de cientos de familias a través de programas de asistencia social. De este modo se completa un círculo virtuoso en un esquema de aprovechamiento integral de la materia prima.

tomate UNLP 7

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario acompaña el proceso con asistencia técnica y apoyo en estrategias de comercialización, a través de distintos programas provinciales.

En términos de distribución, el 60 % del producto final corresponde a las organizaciones de productores, mientras que el 40 % restante se destina al Programa PAIS en concepto de costos operativos y de procesamiento.

tomate UNLP

En esta primera etapa, se elaboraron 400 paquetes de tomate deshidratado en polvo: 225 para la Asociación San Roque y 195 para la Cooperativa Simón Bolívar. Además, se encuentra en proceso una nueva partida - correspondiente a la última entrega del mes de abril -, que permitirá sumar alrededor de 200 paquetes más.

Fuente: Agencia DIB