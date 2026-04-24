"Patético": Carlos Bianco cruzó a Mayra Mendoza por su mensaje sobre su salud

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , respondió este viernes al comentario irónico que la diputada provincial Mayra Mendoza había hecho en un grupo de WhatsApp interno de intendentes sobre su salud y dijo que le pareció “penoso y patético”.

“No quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento y toda la situación . Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”, afirmó Bianco luego de que se filtrara un mensaje de contenido irónico, en el que la ex intendenta de Quilmes se refirió con sarcasmo a la operación de urgencia a la que se tuvo que someter el funcionario de Axel Kicillof en Barcelona, luego de sufrir un cuadro de apendicitis.

“Hay dirigentes de la oposición que me mandaron mensajes y mostraron más don de personas que algunos intendentes compañeros”, agregó Bianco que, en ningún momento nombro a Mendoza, integrante de La Cámpora, pero agregó: “ Tomo las cosas como de quien viene ”.

“Me parece poco feliz hacer una chicana política cuando está con un problema médico. No es lindo ni cómodo estar con un problema médico a 12.000 km”, indicó el funcionario, y destacó que hasta dirigentes de la oposición, como Néstor Grindetti (PRO) y Sebastián Pareja (La Libertad Avanza ) le mandaron mensajes para su pronta recuperación.

En ese chat, mientras la mayoría de los intendentes expresaron solidaridad por su estado de salud, Mendoza escribió: “Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

La relación de Axel Kicillof con Cristina

En otro momento, Bianco reconoció que la relación entre el gobernador Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández se encuentra en stand by. “Entiendo que no hay diálogo fluido”, dijo.

Pero buscó bajarle el tono a la interna. “El gobernador nos pidió que no nos metamos en ninguna interna. Y eso es lo que yo tengo que hacer como instrucción”, señaló. Y cerró: “Hay que calmar la interna. La discusión es con el Gobierno nacional, con sus políticas”.

Fuente: Agencia DIB