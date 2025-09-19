viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 19:31

Axel Kicillof se reunió con candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria

El encuentro convocado por el Gobernador se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada, con el objetivo de delinear y puntualizar los objetivos del último tramo de la campaña electoral.

Por Agencia DIB
Kicillof Fuerza Patria Encuentro

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión de trabajo con los candidatos de Fuerza Patria a diputados nacionales, intendentes, legisladores y ministros del gabinete provincial.

Axel Kicillof en Florencio Varela, junto al intendente Andrés Watson y al dirigente y candidato a diputado nacional, Jorge Taiana. (Gobernación)  video

Axel Kicillof dijo que los recursos deben estar en salud y no en "la especulación y la timba financiera"
Axel Kicillof en el Congreso Internacional de Coninagro.

Axel Kicillof ratificó su compromiso con productores y el interior bonaerense

El encuentro convocado por el Gobernador se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada, con el objetivo de delinear y puntualizar los objetivos del último tramo de la campaña electoral.

Axel Kicillof sept 2025

“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof. Y agregó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas”.

Por su parte, Jorge Taiana, cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales de cara a octubre, señaló que “no estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo”. Y sumó: “Frente a ello, se necesitan diputados nacionales como los que integran la lista de Fuerza Patria, con la firmeza y la convicción para no traicionar nunca el voto popular”.

Jorge Taiana sept 2025

En tanto, el dirigente Juan Grabois, remarcó: “De cara a las elecciones de octubre debemos duplicar los esfuerzos para demostrar que Fuerza Patria es la representación de todas y todos los que no queremos este modelo de deshumanización que lleva adelante el Gobierno nacional”.

Juan Grabois sept 2025

“Tenemos el enorme desafío de seguir construyendo una oposición potente, proactiva y que abrace a nuestro pueblo: provenimos de diferentes lugares y tenemos matices, pero sabemos muy bien quién es nuestro adversario y eso es fundamental para construir una nueva victoria”, expresó, por su parte, Jimena López.

Asimismo, Teresa García manifestó: “El 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó contundentemente en las urnas. Es hora de fortalecer la expectativa depositada en este espacio político y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria”. (DIB)

Por  Agencia DIB