martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 09:51

Axel Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral que impulsa Javier Milei

La reunión giró en torno al proyecto de reforma laboral, las expectativas para 2026 y la necesidad de una unidad política.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a dirigentes de las CTA.&nbsp;

Unos días después de la reunión con la CGT, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió en La Plata a los dirigentes de las dos CTA, en un encuentro en donde se habló de la necesidad de avanzar en la unidad política y en el que el mandatario volvió a marcar su rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Las comisiones ejecutivas de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, encabezadas por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, llegaron hasta la Gobernación para analizar el escenario que se abre a partir de la presentación de diversos proyectos de ley impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos la reforma laboral.

Las dos centrales obreras prometieron “aunar esfuerzos” para rechazar el proyecto de ley que está analizando el Congreso. Se espera que convoquen a protestas en conjunto y también que sigan tejiendo redes con otros gobernadores provinciales. En ese sentido, Kicillof volvió a marcar su rechazo a la reforma que se debatirá en el Congreso desde febrero.

Según los gremios, de concretarse, esta iniciativa “implicaría un cambio estructural de enorme gravedad en perjuicio de la clase trabajadora, los sectores populares y las organizaciones sindicales. Se trata de una ofensiva que apunta directamente a debilitar y destruir las herramientas de organización colectiva del pueblo trabajador”.

Frente a este escenario, el gobernador y los gremios dejaron en claro la necesidad de unir fuerzas de cara al escenario político hacia 2026. “Nos exige mayores niveles de unidad, convocando a los millones de argentinas y argentinos que no participaron en las últimas elecciones y canalizando el creciente descontento social frente a las políticas del Gobierno nacional”, señaló Godoy.

Asimismo, el dirigente destacó que “ambas centrales reafirmamos el compromiso de profundizar la unidad del campo popular y continuar el plan de acción y movilización para enfrentar la reforma laboral y defender los derechos conquistados”.

Fuente: Agencia DIB

