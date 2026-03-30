Axel Kicillof: "Privatizar para obtener dólares conduce a resultados trágicos"

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que resultó favorable para la Argentina en la causa por la expropiación de YPF , el gobernador bonaerense Axel Kicillof , defendió la recuperación de la empresa y le dejó un mensaje al presidente Javer Milei: “Privatizar para obtener dólares en el corto plazo conduce a resultados trágicos”.

YPF: Milei dará una cadena nacional luego del fallo de la Justicia de EE.UU. a favor de la Argentina

En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Kicillof hizo un largo repaso de la década del 90 hasta la actualidad, y aprovechó para cuestionar el proceso de privatizaciones . Afirmó que la venta de empresas públicas estratégicas, entre ellas YPF, se realizó de manera “apurada” y con consecuencias “desastrosas” para el país. Según su análisis, esos procesos derivaron en el deterioro operativo y productivo de compañías clave.

“Privatizar a cualquier precio y sin ningún tipo de condicionamiento tiene riesgos tremendos y resultados trágicos”, insistió el mandatario, y mostró diversos gráficos que mostraban la caída de la producción de petróleo, de gas y las reservas a la mitad bajo el mando de Repsol. Y agregó: “De exportar pasamos a importar. Fue la conducta de la privatizada la que llevó a este desastre económico”.

En su larga conferencia, Kicillof recordó que el PRO de la mano de Mauricio Macri fue casi el único que se opuso en su momento a la expropiación del 51% de la compañía petrolera. “Macri, al igual que Milei, cree que todo tiene que ser privado”, dijo. Y destacó que YPF con Repsol “era un desastre, una catástrofe”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaDib/status/2038602333731320214&partner=&hide_thread=false Ahora - Conferencia de Axel Kicillof por el fallo sobre YPF pic.twitter.com/dMKJAkx1SU — Agencia DIB (@AgenciaDib) March 30, 2026

Asimismo, cuestionó al Presidente y a otros dirigentes de la oposición por darle todo este tiempo la razón a los fondos especializados en este tipo de demandas. “Verlo al Presidente darle la razón a los que querían quedarse con YPF es riesgoso. Hay gente que siempre le da la razón a los buitres. Y esto debe ser una enseñanza. Está primero la soberanía argentina”, afirmó. “Algunos creen que por conveniencia política siempre es mejor pegarle al peronismo. Esto debe ser una enseñanza. Y eso es Milei. Que festejó el fallo en contra y festejó el fallo a favor”, agregó.

Finalmente, dejó un mensaje sobre por qué YPF tiene que ser nacional y apuntó al precio de la nafta que ya está por encima de los $2000. “Tiene que ser nacional para cuando hay una guerra, o volatibilidad, porque eso permite tener una política de precios interno. Llamo al Gobierno para que cuide el bolsillo de la gente como lo hicieron muchos países que producen petróleo”, cerró.

Kicillof conferencia 1 Axel Kicillof junto a Carlos Bianco en Casa de Gobierno.

La historia sobre la expropiación de YPF

La expropiación de YPF en 2012 se dio en medio de un conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Repsol, que controlaba la compañía desde la privatización de los años 90 pero era acusado de desinversión. En ese proceso tuvo un rol central Kicillof, quien integraba el equipo económico y participó en el diseño y la defensa política de la medida. Su intervención resultó clave en la estrategia oficial para avanzar con la estatización y en la justificación pública de la decisión.

El 16 de abril de 2012, Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar de utilidad pública el 51% del capital accionario de la compañía. El proyecto avanzó en el Congreso con amplio respaldo y terminó convirtiéndose en ley.

La decisión abrió un conflicto directo con Repsol, que rechazó la medida y exigió una compensación económica. La compañía española cuestionó la legalidad de la expropiación y activó reclamos en distintos ámbitos. La disputa se trasladó al terreno diplomático y judicial.

Durante los meses siguientes, el Estado argentino y la empresa mantuvieron negociaciones por una indemnización. Recién en 2014 hubo un acuerdo y la Argentina aceptó pagar unos US$ 5.000 millones en bonos como compensación por el 51% expropiado.

El entendimiento con Repsol cerró el conflicto con el accionista mayoritario, pero no resolvió la situación de otros inversores. Entre los accionistas minoritarios se encontraban algunas sociedades cuyos derechos de litigio pasaron luego a manos de los denominados “fondos buitres”, entre ellos, Burford Capital.

En 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo adverso para la Argentina. La magistrada estableció que el país debía pagar una indemnización superior a los US$ 16.000 millones. Sin embargo, el viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York, dio de baja el falló en primera instancia por la expropiación de YPF.

Fuente: Agencia DIB