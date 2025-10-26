lunes 27 de octubre de 2025
Axel Kicillof: "Milei se equivoca si festeja este resultado electoral"

El gobernador de Buenos Aires habló desde La Plata luego de las elecciones legislativas y confrontó con el Presidente.

Por Agencia DIB
El gobernador, Axel Kicillof, habla desde el bunker de Fuerza Patria. (NA)

El gobernador, Axel Kicillof, habla desde el bunker de Fuerza Patria. (NA)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras la dura derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de este domingo, buscó aportar una mirada positiva y aseguró que el presidente Javier Milei “se equivoca si festeja este resultado electoral”.

En el búnker de Fuerza Patria que se montó en un hotel céntrico de La Plata, Kicillof fue el único que habló desde el escenario en el que estaban además Sergio Massa y Máximo Kirchner, las otras patas del espacio.

“El Gobierno se equivoca si festeja este resultado electoral”, dijo el mandatario, e hizo una lectura contraria a la del Presidente. “Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el Gobierno”, sostuvo en referencia a los resultados a nivel nacional, donde La Libertad Avanza sacó el 40,7% de los votos.

“También se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo, de enorme sufrimiento, donde cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada vez más”, sumó.

“Luego del 7 de septiembre, donde el pueblo de la Provincia se pronunció, el Gobierno se fue a Estados Unidos a pedirle a apoyo económico. Ni el Gobierno norteamericano ni el JP Morgan son sociedades de beneficencia, si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro con nuestros recursos”, apuntó el gobernador.

En su análisis, el gobernador hizo foco en que Fuerza Patria logró incrementar su representación en la Cámara de Diputados, pasando de 15 a 16 bancas. Desde el búnker de la fuerza política, destacó la importancia de este avance y subrayó la responsabilidad que implica defender las ideas del espacio en el Congreso.

“La noche de hoy hemos conocido resultados muy ajustados con una mínima de 0,5 en nuestra contra. Teníamos como objetivo renovar los 15 diputados y renovamos a uno más. Tenemos 16 diputados de Fuerza Patria en el Congreso”, añadió, rodeado además de los candidatos a diputados Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois.

Axel Kicillof y una mirada al futuro

Kicillof, quien agradeció a Massa, a Máximo y a Cristina Fernández de Kirchner, “que debería estar acá pero está injustamente presa”, enfatizó que, a partir de ahora, la responsabilidad del Gobierno nacional es aún mayor. Reconoció que se celebre el respaldo internacional, pero advirtió: “Desde el día de mañana tenemos que ver si mejora algo la situación de nuestra provincia, de nuestra gente, de los que tienen un día a día cada vez peor”.

El gobernador anticipó que, en su opinión, las políticas actuales continuarán afectando negativamente a la educación, la salud y las condiciones de vida de la población: “La situación de nuestro pueblo no va a mejorar en un milímetro mientras sigan con las mismas políticas”.

En su análisis, planteó la existencia de “dos modelos distintos” en la Argentina y aseguró que, ante la gravedad de la coyuntura, tanto el gobierno bonaerense como el peronismo provincial intensificarán sus esfuerzos para proteger a la población. Rechazó la resignación y el miedo, y llamó a profundizar el trabajo, la militancia y la organización. Y definió como tareas centrales “cuidar y defender a los que sufren del modelo que ataca jubilados, a personas con discapacidad, que ataca a los que emprenden y trabajan”.

“Vamos a usar todos los recursos, todas las posibilidades, para seguir funcionando como escudo para cuidar a los que sufren”, dijo. Y remarcó la obligación de construir una alternativa política que demuestre que existe otro camino posible, orientado a la justicia social y a la defensa de los recursos naturales y la industria nacional. (DIB)

