martes 16 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2025 - 10:20

Atropellan y matan a un bombero que combatía un incendio en El Palomar

El hecho ocurrió en la Ruta 201 y avenida Márquez. Hay otros tres bomberos heridos de gravedad.

Por Agencia DIB
Matías di Paolo falleció atropellado en El Palomar.

Un bombero murió y otros tres resultaron heridos de gravedad luego de ser atropellados mientras combatían un incendio en El Palomar.

El hecho sucedió en la Ruta 201 y avenida Márquez, cuando un auto Volkswagen Vento a toda velocidad atropelló a los cuatro bomberos que apagaban las llamas en un pastizal, en una zona que se encontraba sin iluminación.

Trasladados

Personal de la Comisaría Morón 6ª y el sistema de emergencias se acercó al lugar y hallaron al vehículo y a los bomberos malheridos, por lo que se ordenó el traslado de todos los lesionados al Hospital Posadas y luego al Bocalandro.

Aun así, horas después las autoridades informaron que Matías Di Paolo, de 33 años, había fallecido producto de las graves lesiones ocasionadas.

Los heridos fueron identificados como Micaela Quipildor, de 26 años; Milagros Barrionuevo, de 30; y Matías Henrich, de 19.

El conductor del automóvil fue identificado como César Cervantes, de 54 años, que resultó imputado por el delito de homicidio culposo.

"Dedicación"

Matias Di Paolo era de Villa Bosch y trabajaba en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero desde hace poco más de dos años.

“Dipa”, como lo conocían tanto sus amigos como sus compañeros de trabajo, era fanático de Boca Juniors y un apasionado por su vocación de ser bombero.

Desde la cuenta oficial de Instagram del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero publicaron un comunicado lamentando lo sucedido. “Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”, escribieron.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Bomberos Voluntarios de General San Martín, hicieron una sentida publicación.

“Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar perteneciente a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, caído en cumplimiento del deber”, manifestaron.

Fuente: Agencia DIB

