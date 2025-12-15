Nueva marcha de familiares de víctimas de fentanilo contaminado, con apoyo de diputados bonaerenses

La partida de fentanilo secuestrada por la Policía Federal en el Hospital Italiano de La Plata. (PFA)

La Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense anunció su apoyo a la nueva marcha por las víctimas del fentanilo contaminado que se realizará este martes 16 de diciembre a las 18 en la ciudad de La Plata , para darle peso al reclamo en una de las causas sanitarias de mayor impacto histórico por su gravedad.

“La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declara su apoyo a la segunda Marcha contra el silencio por las víctimas del fentanilo adulterado a realizarse el martes 16 de diciembre a las 18 horas en la ciudad de La Plata, su solidaridad con las familias de las víctimas y el acompañamiento ante el pedido de memoria, verdad y justicia”, indicó un comunicado del recinto.

“ La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, añadió un informe con firma de la diputada Mónica Schlotthauer y del legislador Christian Castillo.

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado con bacterias de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., convocan a la ciudadanía a acercarse a la movilización que se realizará en la Plaza Moreno de La Plata para mantener “la memoria y la justicia viva”.

Hasta el momento las víctimas fatales confirmadas relacionadas con el fentanilo contaminado son 124, pero todavía no se conoce la cifra definitiva. De hecho, algunos medios hablan de 173 muertes por esta causa.

Esta será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

La primera manifestación en la capital bonaerense se realizó el 31 de julio, cuando los familiares de las víctimas fatales -54, según los números conocidos en ese momento- marcharon para pedir justicia.

El caso del fentanilo adulterado se detectó a mediados de mayo en el Hospital Italiano de La Plata, donde se administraron ampollas con bacterias multirresistentes que causaron infecciones graves y múltiples muertes.

Según la investigación, hubo fallas en los procesos de producción y distribución del fármaco. Los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo son investigados por su presunta responsabilidad en la elaboración del lote contaminado que fue distribuido a múltiples hospitales.

Procesados y detenidos

La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el penal de Marcos Paz:

Ariel García Furfaro , propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Diego García , su hermano y directivo de ambas compañías.

, su hermano y directivo de ambas compañías. Javier Martín Tchukrán , director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.

, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA. José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

