miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 13:29

ARA San Juan: condenan a Villamide y absuelven a tres ex altos mandos de la Armada

La Justicia le impuso tres años de prisión en suspenso al excomandante de la Fuerza de Submarinos por estrago culposo e incumplimiento de deberes.

Por Agencia DIB
ARA San Juan Juicio 01
Tiempo Sur

nEn el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al exjefe de Operaciones Navales Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

Más noticias
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Kicillof rechazó una invitación de Jaldo a Tucumán para no cruzarse con Milei
Milei, con Sturzenegger, Caputo y Bausili. 

Milei reunió al equipo económico y confirmó que propondrá prisión por vulnerar el superávit

La resolución fue tomada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron las responsabilidades penales de los cuatro acusados en una causa que buscó determinar si existieron incumplimientos funcionales vinculados con la tragedia del 15 de noviembre de 2017 que provocó la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

Los otros tres imputados (el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal del juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer más adelante, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar, si así lo consideran.

Más allá de eso, Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas al manejo operativo del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la misión que terminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta por el tribunal no implica cumplimiento efectivo en prisión al tratarse de una condena condicional.

En tanto, la Justicia absolvió a López Mazzeo, Alonso y Correa, quienes habían llegado al juicio acusados por su presunta responsabilidad en los hechos investigados. El tribunal consideró que no existían elementos suficientes para dictar una condena en su contra.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Kicillof rechazó una invitación de Jaldo a Tucumán para no cruzarse con Milei

Milei reunió al equipo económico y confirmó que propondrá prisión por vulnerar el superávit

La CGT lanzó con las CTA un plan de protestas "a la francesa": ¿cómo será?

Paritarias: provincia repitió la oferta de suba salarial de 7% en dos cuotas, y ATE la puso a consideración

Espert presentó un escrito en la causa por lavado de 200 mil dólares

El Gobierno confirmó que Adorni mantiene la custodia por "motivos de seguridad"

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires lanzó el Programa de Formación de Jóvenes Liberales

El gobierno de Kicillof ofreció a docentes una suba salarial del 7% en dos cuotas

Caputo presentó el plan para refinanciar deuda para lo que queda de 2026 y de cara a 2027: las claves

Bianco pide que Nación otorgue avales para tener financiamiento internacional

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Kicillof rechazó una invitación de Jaldo a Tucumán para no cruzarse con Milei

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Leandro Ginóbili, titular de Bahiense del Norte de Bahía Blanca.

Bahiense del Norte: Leandro Ginóbili quedó más cerca del juicio