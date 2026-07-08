ARA San Juan: condenan a Villamide y absuelven a tres ex altos mandos de la Armada

nEn el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan , el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al exjefe de Operaciones Navales Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

La resolución fue tomada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron las responsabilidades penales de los cuatro acusados en una causa que buscó determinar si existieron incumplimientos funcionales vinculados con la tragedia del 15 de noviembre de 2017 que provocó la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

Los otros tres imputados ( el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa ) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal del juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer más adelante, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar, si así lo consideran.

Más allá de eso, Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas al manejo operativo del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la misión que terminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta por el tribunal no implica cumplimiento efectivo en prisión al tratarse de una condena condicional.

En tanto, la Justicia absolvió a López Mazzeo, Alonso y Correa, quienes habían llegado al juicio acusados por su presunta responsabilidad en los hechos investigados. El tribunal consideró que no existían elementos suficientes para dictar una condena en su contra.

Fuente: Agencia DIB