"Aceleración de la crisis": duro diagnóstico de la situación social en PBA en una reunión de intendentes con la Iglesia

El máximo referente de la Iglesia Católica Argentina, monseñor Marcelo Colombo, recibió hoy a un grupo de intendentes bonaerenses y al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, para un encuentro en la sede del episcopado del que surgió un crudo diagnóstico sobre la “aceleración” del deterioro de la situación social en los dos últimos meses.

Colombo, que fue durante muchos años sacerdote diocesano en Quilmes por lo que conoce de cerca la realidad de la provincia, trabajó la convocatoria con Katopodis, un dirigente con pasado militante en el cristianismo de base y con el diputado Mariano Cascallares, que convocaron a un grupo de alcaldes de gran representación territorial.

El diagnóstico fue crudo: “compartimos la preocupación por la aceleración de la crisis en los últimos 60 días. Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo”, escribió Katopodis en las redes al concluir la reunión.

La definición comprende la mirada de los alcaldes Fernando Espinoza (La Matanza); Mariel Fernández (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo Descalzo (Ituzaingó) —con la presencia también de Alberto Descalzo— y Andrés Watson (Florencio Varela).

Pero también fue compartido por Colombo, como jefe de la Iglesia local, lo que implica una señal política fuerza que se da en ausencia de diálogo con el gobierno nacional, aunque el arzobispo recibió en la misma jornada a la diputada libertaria Juliana Santillán y también al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El diagnóstico trazó un plazo preciso: la aceleración del empeoramiento se dio en los últimos 60 días. “Fue una especie de alerta que vienen haciendo y que es perentorio”, dijo a DIB una fuente presente en la reunión. La preocupación incluye una eventual alteración de la paz social.

Colombo y los alcaldes quedaron en seguir la situación de cerca y en coordinar cualquier intervención que tenga que ver con asistencia puntual, que en parte está siendo absorbida por la red estatal municipal y provincial pero también por parroquias y comedores que dependen de Cáritas. Todos están experimentando un marcado incremento de la demanda, se indicó.

“El Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios con un esfuerzo tremendo” afirmó en ese marco Katopodis.