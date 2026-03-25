Abad impulsa que se trabaje en una propuesta de reforma electoral en la provincia

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad , mantuvo una reunión de trabajo con el diputado provincial y presidente del bloque UCR Cambio Federal, Diego Garciarena, y con la senadora provincial Nerina Neumann, con el objetivo de avanzar en una propuesta de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires.

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Durante el encuentro, los dirigentes analizaron distintos aspectos vinculados a la modernización del sistema electoral bonaerense, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Los legisladores provinciales coincidieron en la importancia de avanzar en una agenda común y se comprometieron a trabajar en la elaboración de un proyecto sobre la reforma electoral.

“La reforma electoral no es un debate técnico de la política, es una prioridad institucional para devolverle a los bonaerenses la confianza en sus representantes. No podemos seguir con un sistema del siglo pasado para resolver los problemas del futuro; la provincia necesita reglas claras que garanticen una democracia plena y moderna”, dijo Abad.

Asimismo, destacó la importancia de actualizar las herramientas electorales: “Es imperioso avanzar hacia la Boleta Única de Papel . Es una herramienta que no solo simplifica el acto de votar, sino que termina con prácticas obsoletas, garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro y genera un ahorro de recursos financieros y logísticos”.

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Nos reunimos para avanzar en una propuesta de reforma electoral en la Provincia de Buenos Aires. Un paso necesario para modernizar nuestro sistema democrático. Abrimos pic.twitter.com/e9fth9SvUs — Maxi Abad (@MaxiAbad) March 25, 2026

Por su parte, Garciarena se refirió a la necesidad de generar consensos amplios. “Una reforma de esta magnitud requiere de acuerdos políticos. No es la iniciativa de un sector contra otro, sino una construcción amplia que ponga por encima el interés de los bonaerenses. Vamos a convocar a todos los sectores que quieran mejorar la calidad democrática de nuestra provincia”, sostuvo el legislador.

En relación a la transparencia del proceso electoral, Neumann remarcó: “La transparencia es la base de la legitimidad. Queremos un sistema donde el ciudadano tenga la certeza de que su voto se respeta tal cual fue emitido, sin distorsiones provocadas por la complejidad de un sistema de boletas complejo que perjudica al elector”.

Finalmente, Abad subrayó el impacto de estas reformas en la calidad democrática: “Modernizar el sistema es fortalecer las instituciones. Cuando el voto es más ágil, más transparente y más equitativo, la legitimidad de quienes resultan electos es mayor. Ese es el camino para que Buenos Aires vuelva a ser el motor institucional del país”.

Fuente: Agencia DIB